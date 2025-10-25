Агенты "Атэш" разведали базу оккупантов на Херсонском направлении, она уже уничтожена (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram движения "Атеш".

"Очередной успешный удар по вражеской логистике стал возможным благодаря нашим агентам. Агенты "Атеш" из состава 205 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ передали точные координаты ремонтно-восстановительной базы оккупантов", - отметили представители движения.

Отмечается, что удар был нанесен Силами обороны Украины в лучший момент - когда на базе находилось большое количество техники для ремонта и обслуживания. Результат: полное уничтожение рембазы, включая ценное оборудование и поврежденную технику.

Уничтожение этого узла критически нарушило возможности оккупантов восстанавливать поврежденную технику и возвращать ее на фронт на Херсонском направлении. Это приведет к резкому падению боеспособности врага и уменьшению количества бронетехники на этом участке фронта.