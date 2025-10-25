Агенты "Атэш" разведали базу оккупантов на Херсонском направлении, она уже уничтожена (фото)
Разведчики движения "Атеш" обнаружили ремонтно-восстановительную базу оккупантов на Херсонщине, впоследствии Силы обороны Украины ее успешно ликвидировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram движения "Атеш".
"Очередной успешный удар по вражеской логистике стал возможным благодаря нашим агентам. Агенты "Атеш" из состава 205 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ передали точные координаты ремонтно-восстановительной базы оккупантов", - отметили представители движения.
Отмечается, что удар был нанесен Силами обороны Украины в лучший момент - когда на базе находилось большое количество техники для ремонта и обслуживания. Результат: полное уничтожение рембазы, включая ценное оборудование и поврежденную технику.
Уничтожение этого узла критически нарушило возможности оккупантов восстанавливать поврежденную технику и возвращать ее на фронт на Херсонском направлении. Это приведет к резкому падению боеспособности врага и уменьшению количества бронетехники на этом участке фронта.
Напомним, ранее агенты "Атеш" провели разведку пусковой площадки "Шахедов" в Орловской области РФ, а также показали на фото, как россияне готовятся к ударам по территории Украины.
Также агенты движения "Атеш" провели разведку пусковых площадок зенитно-ракетных комплексов во временно оккупированном Севастополе, и обнаружили наиболее приоритетные цели.
Кроме того, на полуострове раздавались взрывы в районе санатория "Форос". Этот объект связывают с Федеральной службой безопасности; в результате удара могли быть убитые и раненые.
Также недавно в Крыму впервые в истории были уничтожены два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".