Россияне ударили по портовой инфраструктуре Одесской области, есть повреждения

Российские войска утром 10 января нанесли удар по портовой инфраструктуре в Одесской области. Поврежден пустой резервуар, произошло возгорание утеплителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

По словам главы ОВА, на месте происшествия работают все соответствующие службы. Последствия атаки уточняются.

По его словам, в результате атаки на территории портового предприятия поврежден пустой резервуар, произошло возгорание утеплителя. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

"С самого утра 10 января враг нанес удар по промышленной инфраструктуре в Одесском районе", - сообщил Кипер.

Обстрел Украины

Напомним, в ночь на 10 января Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 121 ударным дроном с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 94 вражеских беспилотника.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 27 ударных дронов на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

В частности, российские войска совершили очередную атаку по Кривому Рогу, нанеся удары по нескольким объектам инфраструктуры.

Из-за ночного обстрела без электроэнергии остаются отдельные микрорайоны Саксаганского и части Покровского района. Аварийно-восстановительные работы продолжались всю ночь и сейчас продолжаются.

В результате обстрела ранены два человека, один из них находится в состоянии средней тяжести.