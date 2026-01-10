В Харькове прогремели взрывы, есть попадания в инфраструктуру

В субботу в Харькове, 10 января, прогремела серия взрывов на фоне ракетной опасности. Местные власти сообщают о попадании в инфраструктурный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

По данным местных пабликов, примерно в 16:25 в городе было слышно несколько мощных взрывов. Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили, что для Харьковской области существует ракетная опасность.

Сразу после этого мэр города проинформировал о первых последствиях.

"Попадание в инфраструктурный объект Слободского района. Последствия уточняются", - написал Игорь Терехов.

Еще через несколько минут глава ОВА Олег Синегубов тоже проинформировал, что попадание произошло в Слободском районе. По его словам, информация о пострадавших годами не поступала.

Обновлено в 16:43

Мэр проинформировал о еще некоторых последствиях:

"Также зафиксировано падение обломков ракеты возле многоквартирных домов в Слободском районе. Последствия уточняются", - говорится в его заметке.

Где объявили тревогу

По состоянию на 16:32 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Черниговской областях.