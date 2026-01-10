В Харькове прогремели взрывы, есть попадания в инфраструктуру
В субботу в Харькове, 10 января, прогремела серия взрывов на фоне ракетной опасности. Местные власти сообщают о попадании в инфраструктурный объект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
По данным местных пабликов, примерно в 16:25 в городе было слышно несколько мощных взрывов. Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили, что для Харьковской области существует ракетная опасность.
Сразу после этого мэр города проинформировал о первых последствиях.
"Попадание в инфраструктурный объект Слободского района. Последствия уточняются", - написал Игорь Терехов.
Еще через несколько минут глава ОВА Олег Синегубов тоже проинформировал, что попадание произошло в Слободском районе. По его словам, информация о пострадавших годами не поступала.
Обновлено в 16:43
Мэр проинформировал о еще некоторых последствиях:
"Также зафиксировано падение обломков ракеты возле многоквартирных домов в Слободском районе. Последствия уточняются", - говорится в его заметке.
Где объявили тревогу
По состоянию на 16:32 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Черниговской областях.
Обстрелы Харькова
Напомним, что Харьков практически ежедневно подвергается российским атакам. В частности, враг атакует город ударными дронами, ракетами и авиабомбами.
Например, вчера вечером, 9 января, враг также нанес ракетный удар по Слободскому району города. К счастью, обошлось без пострадавших, но было попадание по территории гаражного кооператива. В результате этого были повреждены боксы, автомобили, а также из-за ударной волны выбиты окна в многоэтажках, которые расположены рядом.
Также мы писали, что враг нанес серию ударов по Харькову 5 января. Тогда под удар попал Слободской район, а мэр уточнил, что россияне целенаправленно атаковали энергетическую инфраструктуру города.