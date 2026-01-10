ua en ru
Сб, 10 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Харькове прогремели взрывы, есть попадания в инфраструктуру

Суббота 10 января 2026 16:32
UA EN RU
В Харькове прогремели взрывы, есть попадания в инфраструктуру Фото: последствия атаки уточняются, но уже известно о попадании в инфраструктуру (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу в Харькове, 10 января, прогремела серия взрывов на фоне ракетной опасности. Местные власти сообщают о попадании в инфраструктурный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

По данным местных пабликов, примерно в 16:25 в городе было слышно несколько мощных взрывов. Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили, что для Харьковской области существует ракетная опасность.

Сразу после этого мэр города проинформировал о первых последствиях.

"Попадание в инфраструктурный объект Слободского района. Последствия уточняются", - написал Игорь Терехов.

Еще через несколько минут глава ОВА Олег Синегубов тоже проинформировал, что попадание произошло в Слободском районе. По его словам, информация о пострадавших годами не поступала.

Обновлено в 16:43

Мэр проинформировал о еще некоторых последствиях:

"Также зафиксировано падение обломков ракеты возле многоквартирных домов в Слободском районе. Последствия уточняются", - говорится в его заметке.

Где объявили тревогу

По состоянию на 16:32 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Черниговской областях.

В Харькове прогремели взрывы, есть попадания в инфраструктуру

Обстрелы Харькова

Напомним, что Харьков практически ежедневно подвергается российским атакам. В частности, враг атакует город ударными дронами, ракетами и авиабомбами.

Например, вчера вечером, 9 января, враг также нанес ракетный удар по Слободскому району города. К счастью, обошлось без пострадавших, но было попадание по территории гаражного кооператива. В результате этого были повреждены боксы, автомобили, а также из-за ударной волны выбиты окна в многоэтажках, которые расположены рядом.

Также мы писали, что враг нанес серию ударов по Харькову 5 января. Тогда под удар попал Слободской район, а мэр уточнил, что россияне целенаправленно атаковали энергетическую инфраструктуру города.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Харьков Война в Украине
Новости
Графики не действуют. В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света
Графики не действуют. В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка