Россия атакует Харьков, Одессу и другие города накануне путинского "перемирия"

По данным Воздушных сил, в 10:22 была зафиксирована группа вражеских беспилотников из акватории Черного моря курсом на Одессу.

Уже в 10:45 сообщалось, что беспилотники движутся в направлении Херсона, Николаева, Сумы, Одессы и Черноморского (Одесская область).

Во время атаки в Одессе было слышно работу сил противовоздушной обороны, в направлении города продолжали двигаться российские дроны.

Через несколько минут также объявили угрозу применения баллистического вооружения с востока. Сообщалось о скоростной цели в направлении Днепра.

Тем временем войска РФ нанесли удар дроном по Харькову, сообщил городской голова Игорь Терехов.

По его словам, попадание произошло в Новобаварском районе города. На месте удара вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Их количество и состояние уточняются.

Впоследствии Терехов добавил, что в результате атаки повреждены около восьми частных домов, автомобиль и торговый павильон.

"На данную минуту - двое пострадавших, 10 поврежденных домов и сгоревший автомобиль", - говорится в сообщении мэра.

Обновлено в 11:42

По информации ОВА, количество пострадавших в результате атаки вражеского БпЛА в Новобаварском районе Харькова возросло до семи человек. Среди них - 15-летняя девушка и 7-летний ребенок, который испытал острую реакцию на стресс.

У пятерых пострадавших медики также диагностировали острую реакцию на стресс, еще двое получили ранения стеклом и ушибы.

В результате удара российского БПЛА повреждено остекление окон в четырех частных домах, гражданский автомобиль и киоск.