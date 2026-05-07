Росія атакує Харків, Одесу та інші міста напередодні путінського "перемирʼя"

За даними Повітряних сил, о 10:22 було зафіксовано групу ворожих безпілотників з акваторії Чорного моря курсом на Одесу.

Вже о 10:45 повідомлялося, що безпілотники рухаються у напрямку Херсон, Миколаїв, Суми, Одеси та Чорноморського (Одеська область).

Під час атаки в Одесі було чутно роботу сил протиповітряної оборони, у напрямку міста продовжували рухатися російські дрони.

Через кілька хвилин також оголосили загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Повідомлялося про швидкісну ціль у напрямку Дніпра.

Тим часом війська РФ завдали удару дроном по Харків, повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, влучання сталося у Новобаварському районі міста. На місці удару спалахнула пожежа, є постраждалі. Їхня кількість та стан уточнюються.

Згодом Терехов додав, що внаслідок атаки пошкоджено близько восьми приватних будинків, автомобіль та торгівельний павільйон.

"На дану хвилину - двоє постраждалих, 10 пошкоджених будинків та згорілий автомобіль", - йдеться у повідомленні мера.

Оновлено о 11:42

За інформацією ОВА, кількість постраждалих внаслідок атаки ворожого БпЛА в Новобаварському районі Харкова зросла до семи осіб. Серед них - 15-річна дівчина та 7-річна дитина, яка зазнала гострої реакції на стрес.

У п’ятьох постраждалих медики також діагностували гостру реакцію на стрес, ще двоє отримали поранення склом та забої.

Унаслідок удару російського БпЛА пошкоджено скління вікон у чотирьох приватних будинках, цивільний автомобіль та кіоск.