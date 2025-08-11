Роналду и Джорджина обручились: фото роскошного кольца: фото роскошного кольца

Португальская футбольная звезда Криштиану Роналду официально сделал предложение своей возлюбленной Джорджине Родригес, поделившись особенным моментом с миллионами поклонников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram избранницы футболиста.

Предложение, покорившее сеть

Модель поделилась в социальных сетях фото с роскошным обручальным кольцом, подписав его нежными словами.

"Да, хочу. В этой и во всех моих жизнях", - подписала Джорджина.

Как зародилась любовь Роналду и Джорджины

История их любви началась в 2016 году. Будущие молодожены познакомились в одном из магазинов Gucci в Мадриде, где Джорджина работала продавщицей.

Между ними сразу возникла взаимная симпатия, а уже через несколько месяцев они появились вместе на публике.

Криштиано Роналдо и Джорджина Родригес (фото: instagram.com/georginagio)

За время отношений пара превратилась в крепкую семью. Они воспитывают пятерых детей: дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду, близнецов Эви и Матео, рожденных суррогатной матерью, а также старшего сына футболиста - Криштиану-младшего.

Криштиано Роналду и его семья (фото: instagram.com/georginagio)