Роналду имеет больше всех, Усик отстает от Фьюри: заработки спортсменов в 2025-м
Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду в третий раз подряд возглавил рейтинг самых богатых спортсменов мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.
Где зарабатывает Роналду
Роналду возглавляет этот список третий год подряд. Текущий общий доход 39-летнего футболиста составляет 275 миллионов долларов. Из этой суммы 225 миллионов - зарплата и бонусы по контракту в Саудовской Аравии. Еще 50 миллионов Роналду заработал вне футбольного поля - от спонсорских сделок, бизнеса и рекламы.
На втором месте в рейтинге - звезда НБА из клуба "Голден Стейт Уорриорз" Стефен Карри. Третье - занял британский боксер Тайсон Фьюри.
Действующий чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в супертяжелом дивизионе - украинец Александр Усик в плане заработка уступает британцу, которого дважды побеждал на ринге. Отечественный спортсмен в списке - лишь 11-й.
Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов (суммы - в долларах США):
- Криштиану Роналду (футбол) - 275 млн
- Стефен Карри (баскетбол) - 156 млн
- Тайсон Фьюри (бокс) - 146 млн
- Дак Прескотт (американский футбол) - 137 млн
- Лионель Месси (футбол) - 135 млн
- Леброн Джеймс (баскетбол) - 133,8 млн
- Хуан Сото (бейсбол) - 114 млн
- Карим Бензема (футбол) - 104 млн
- Сехей Отани (бейсбол) - 102,5 млн
- Кевин Дюрант (баскетбол) - 101,4 млн
- Александр Усик (бокс) - 101 млн
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