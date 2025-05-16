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Роналду имеет больше всех, Усик отстает от Фьюри: заработки спортсменов в 2025-м

Пятница 16 мая 2025 14:16
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Роналду имеет больше всех, Усик отстает от Фьюри: заработки спортсменов в 2025-м Фото: Криштиану Роналду удерживает лидерство по заработкам среди атлетов (instagram.com/cristiano)
Автор: Андрей Костенко

Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду в третий раз подряд возглавил рейтинг самых богатых спортсменов мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Где зарабатывает Роналду

Роналду возглавляет этот список третий год подряд. Текущий общий доход 39-летнего футболиста составляет 275 миллионов долларов. Из этой суммы 225 миллионов - зарплата и бонусы по контракту в Саудовской Аравии. Еще 50 миллионов Роналду заработал вне футбольного поля - от спонсорских сделок, бизнеса и рекламы.

На втором месте в рейтинге - звезда НБА из клуба "Голден Стейт Уорриорз" Стефен Карри. Третье - занял британский боксер Тайсон Фьюри.

Действующий чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в супертяжелом дивизионе - украинец Александр Усик в плане заработка уступает британцу, которого дважды побеждал на ринге. Отечественный спортсмен в списке - лишь 11-й.

Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов (суммы - в долларах США):

  1. Криштиану Роналду (футбол) - 275 млн
  2. Стефен Карри (баскетбол) - 156 млн
  3. Тайсон Фьюри (бокс) - 146 млн
  4. Дак Прескотт (американский футбол) - 137 млн
  5. Лионель Месси (футбол) - 135 млн
  6. Леброн Джеймс (баскетбол) - 133,8 млн
  7. Хуан Сото (бейсбол) - 114 млн
  8. Карим Бензема (футбол) - 104 млн
  9. Сехей Отани (бейсбол) - 102,5 млн
  10. Кевин Дюрант (баскетбол) - 101,4 млн
  11. Александр Усик (бокс) - 101 млн

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Спортсмены Криштиану Роналду Месси Тайсон Фьюри Александр Усик
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