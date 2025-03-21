Почему Криштиану Роналду и Джорджина Родригес не спешат со свадьбой: на это есть несколько причин

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес вместе уже более восьми лет. Они воспитывают пятерых детей. Дочерей Алану и Белу футболисту родила модель, близнецов Еву и Матео - суррогатная мать, а о матери старшего сына Криштиану-младшего ничего не известно.

Почему пара, которая столько лет вместе и имеет большую семью, до сих пор не поженилась, разобрались РБК-Украина (проект Styler).

Криштиану и Джорджина снова привлекли внимание медиа к статусу своей пары, когда в сети начали распространять фрагмент разговора из реалити-шоу "Я - Джорджина" на Netflix, где спортсмен раскрывает причину, почему они до сих пор не женаты. Похоже, влюбленные имеют несколько причин не оформлять свои отношения.

Ждут того же толчка

40-летний футболист находится в отношениях с 31-летней испанской моделью с 2016 года. Несмотря на длительный союз, пара никогда публично не подтверждала свою помолвку, что только усиливает интерес к их будущим планам.

По прошлым словам Криштиану, брак - это не просто формальность, а ожидание идеального момента, который он называет "тот самый щелчок". По мнению футболиста, этот особенный момент наступит естественно. И неважно, будет ли это через год, полгода или месяц. Он уверен, что свадьба состоится, когда время будет абсолютно правильным.

"Я всегда говорю ей: "Когда мы получим это ощущение". Как и во всем остальном в нашей жизни, и она знает, о чем я говорю... Это может быть через год, или через полгода, или через месяц. Я на 1000% уверен, что это произойдет", - говорил Криштиану.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес (фото: GettyImages)

Чувствуют себя комфортно

Сама Джорджина никогда не скрывала, что даже близкие часто спрашивают о женитьбе пары. Подруги даже дразнили ее, напевая песню Дженнифер Лопес "The Ring", намекая на долгожданную свадьбу. Звезда в свою очередь отвечала, что это решение зависит не от нее. Сама она сейчас сосредоточена на собственном профессиональном развитии.

И хотя в сети считают, что футболист так никогда и не решится сделать важный шаг в отношениях, сами влюбленные из-за этого не переживают. Они чувствуют себя комфортно и без различных штампов.

Криштиану периодически радует совместными кадрами с моделью, называя ее "лучшей женщиной", "своей единственной" и даже женой, чем подогревает разговоры о вероятности тайной свадьбы.

Криштиану и Джорджина (фото: instagram.com/georginagio)

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