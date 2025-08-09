ua en ru
Сб, 09 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Золотой мяч - это выдумка", - резкое заявление Роналду после объявления номинантов

Суббота 09 августа 2025 13:08
UA EN RU
"Золотой мяч - это выдумка", - резкое заявление Роналду после объявления номинантов Криштиану Роналду (фото: Getty images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский и мировой футбол уже давно привыкли к появлению Криштиану Роналду в списках претендентов на "Золотой мяч". Однако последние годы пятикратный обладатель этой престижной награды не попадает в номинации. После свежего объявления кандидатов на 2025 год Роналду в очередной раз выразил свое недовольство, ставя под сомнение справедливость и прозрачность процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ole.

История критики и недовольства Роналду

Это не первый случай, когда португальский нападающий высказывается о "Золотом мяче" с сомнением.

После прошлогодней победы Родри над Винисиусом в борьбе за трофей Роналду заявлял, что верит только в Винисиуса и считает награду непрозрачной.

"Нет никакого доверия... Со временем понял, что это битвы, которые невозможно выиграть", - заявил Роналду.

Роналду не посещал последние церемонии вручения премии, где был номинирован, из-за непризнания его победителем.

Подобно поступила и делегация мадридского "Реала" в прошлом году, отказавшись от участия в мероприятии в Париже.

Впечатляющие результаты, но без номинации

После 2022 года, когда Роналду занял 20 место, он не появлялся в списках номинантов.

Хотя 40-летний игрок демонстрирует хорошие результаты в Саудовской Аравии - в прошлом сезоне забил 35 голов и сделал 4 голевые передачи в 41 матче, а также привел сборную Португалии к победе в Лиге наций УЕФА.

а вчера, 8 августа Роналду помог своей команде "Аль-Наср" разгромить португальский "Риу Аве" со счетом 4:0, оформив хет-трик.

Номинанты на "Золотой мяч-2025":

В списке главных претендентов на самую ценную награду в мире футбола - Дембеле, Ямал, Витинья, Рафинья и Салах.

Эти футболисты вошли в круг главных кандидатов на престижную награду благодаря своим достижениям и влиянию на поле в сезоне 2024-2025 годов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Роналду Золотой мяч Футбол
Новости
Утренний обстрел Днепра: спасатели показали фото последствий удара
Утренний обстрел Днепра: спасатели показали фото последствий удара
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН