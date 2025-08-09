"Золотой мяч - это выдумка", - резкое заявление Роналду после объявления номинантов

Украинский и мировой футбол уже давно привыкли к появлению Криштиану Роналду в списках претендентов на "Золотой мяч". Однако последние годы пятикратный обладатель этой престижной награды не попадает в номинации. После свежего объявления кандидатов на 2025 год Роналду в очередной раз выразил свое недовольство, ставя под сомнение справедливость и прозрачность процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ole .

История критики и недовольства Роналду

Это не первый случай, когда португальский нападающий высказывается о "Золотом мяче" с сомнением.

После прошлогодней победы Родри над Винисиусом в борьбе за трофей Роналду заявлял, что верит только в Винисиуса и считает награду непрозрачной.

"Нет никакого доверия... Со временем понял, что это битвы, которые невозможно выиграть", - заявил Роналду.

Роналду не посещал последние церемонии вручения премии, где был номинирован, из-за непризнания его победителем.

Подобно поступила и делегация мадридского "Реала" в прошлом году, отказавшись от участия в мероприятии в Париже.

Впечатляющие результаты, но без номинации

После 2022 года, когда Роналду занял 20 место, он не появлялся в списках номинантов.

Хотя 40-летний игрок демонстрирует хорошие результаты в Саудовской Аравии - в прошлом сезоне забил 35 голов и сделал 4 голевые передачи в 41 матче, а также привел сборную Португалии к победе в Лиге наций УЕФА.

а вчера, 8 августа Роналду помог своей команде "Аль-Наср" разгромить португальский "Риу Аве" со счетом 4:0, оформив хет-трик.

Номинанты на "Золотой мяч-2025":

В списке главных претендентов на самую ценную награду в мире футбола - Дембеле, Ямал, Витинья, Рафинья и Салах.

Эти футболисты вошли в круг главных кандидатов на престижную награду благодаря своим достижениям и влиянию на поле в сезоне 2024-2025 годов.