Роналду та Джорджина заручилися: фото розкішної каблучки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram обраниці футболіста.

Пропозиція, що підкорила мережу

31-річна модель Родрігес поділилася у соцмережах фото з розкішною обручкою від 40-річного Роналду, підписавши його ніжними словами.

"Так, хочу. У цьому й у всіх моїх життях", - підписала Джорджина.

Як зародилося кохання Роналду та Джорджини

Історія їхнього кохання розпочалася у 2016 році. Майбутні наречені познайомилися в одному з магазинів Gucci у Мадриді, де Джорджина працювала продавчинею.

Між ними відразу виникла взаємна симпатія, а вже за кілька місяців вони з’явилися разом на публіці.

Кріштіано Роналдо та Джорджина Родрігес (фото: instagram.com/georginagio)

За час стосунків пара перетворилася на міцну родину. Вони виховують п’ятьох дітей: доньок Алану Мартіну та Беллу Есмеральду, близнюків Евy і Матео, народжених сурогатною матір’ю, а також старшого сина футболіста - Кріштіану-молодшого.

Кріштіано Роналду і його сім'я (фото: instagram.com/georginagio)

Чому вони так довго чекали

Попри тривалий союз, Роналду і Родрігес роками не підтверджували заручин. Сам футболіст пояснював, що для нього шлюб - це не формальність, а "той самий момент", який має настати природно. Він неодноразово говорив, що впевнений у весіллі, але чекає на правильний час.

Джорджина також зізнавалася, що навіть друзі жартували про весілля, наспівуючи їй "The Ring" Дженніфер Лопес. Вона ж відповідала, що рішення залежить від Кріштіану, а сама зосереджена на кар’єрі.