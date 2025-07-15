Семья Дюбуа. Что известно о личной жизни боксера накануне реванша с Усиком

Как отец сделал из сына чемпиона

Даниэль Дюбуа родился 6 сентября 1997 года в Гринвиче, Великобритания. Его отец - Дэйв Дюбуа - в прошлом был уличным торговцем на рынке Камден.

В 1980-х годах он регулярно летал в Нью-Йорк, где торговал постерами и зарабатывал, по сообщениям, до миллиона долларов за каждую поездку.

Став состоятельным, в 1997 году он решил самостоятельно воспитывать своих детей - от первой жены и следующей партнерши.

Имя матери Даниэля публично не разглашается.

Детство парень провел в семейном особняке в Эссексе, где с раннего возраста отец начал готовить его к боксерской карьере.

Даниэль Дюбуа с семьей (фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois)

Дэйв купил сыну боксерскую грушу и организовал жесткий режим тренировок, мечтая вырастить чемпиона мира.

"Мне всегда нравился бокс, потому что он формирует твой характер, поэтому я думал о Даниэле еще до его рождения: "Он станет чемпионом мира". Когда Даниэль был маленьким, мы часто проводили интенсивные тренировки. В 10 лет он мог часами отжиматься", - рассказал Дэйв в комментарии The Guardian.

Отец спортсмена называет себя духовным человеком и убежден, что еще до рождения сына знал: его ждет большое будущее.

"Я говорил его бабушке и матери, что он станет чемпионом мира, еще в утробе матери", - заявил он в одном из интервью.

Даниэль Дюбуа (фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois)

"Ни воды, ни еды, только вверх-вниз на кулаках. Представь, насколько сильным это тебя делает психологически?" - вспоминает Дэйв о тренировках сына.

В девятилетнем возрасте Даниэль начал тренировки в престижном любительском клубе Repton.

Успешно выступая, он получил несколько юношеских титулов, в частности чемпионат Англии среди школьников и юниоров, а также CYP. В 19 лет он стал профессионалом.

Боксерская династия Дюбуа

Всего у Дэйва Дюбуа - 11 детей. Даниэль живет в особняке с отцом и шестью младшими братьями и сестрами. В доме есть бассейн, джакузи и спортзал.

Большинство детей семьи - либо музыканты, либо боксеры.

Особое внимание отец и сам Даниэль уделяют младшим: Принсу, Соломону и особенно сестре Кэролайн. Соломон, по словам Дюбуа, чрезвычайно талантлив.

"Ему всего восемь, но он делает то, что мне до сих пор трудно делать. Там, где мы потерпели неудачу, я знаю, что Соломон сможет улучшиться и стать лучше всех нас", - говорит боксер.

Сестра Кэролайн - тоже профессиональная спортсменка. Ее 10 побед подряд в профи-боксе сделали ее временной чемпионкой мира по версии WBC в легком весе.

Даниэль Дюбуа с сестрой Кэролайн (фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois)

Комментатор BBC Майк Костелло даже назвал ее "лучшей боксеркой".

"Кэролайн - моя самая большая болельщица. Когда я дерусь, она такая многословная, и приятно видеть эту страсть", - признался Дюбуа в интервью The Guardian.

Сестра Даниэля Дюбуа (фото: instagram.com/__carolinedubois1)

Что же касается личной жизни, то боксер ее не афиширует. В соцсетях он в основном делится фото с тренировок и боев.

Однако СМИ обратили внимание на несколько снимков с бразильской моделью Раиссой Фокс, которую считают его девушкой.

Раисса Фокс (фото: instagram.com/raissafoxx)

Что стоит знать о бое Усика против Дюбуа

Вечером 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится долгожданный реванш между Александром Усиком из Украины и британцем Даниэлем Дюбуа.

Именно этот поединок определит, кто станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Их первое противостояние состоялось 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Усик победил, нокаутировав Дюбуа в девятом раунде.

Но тот бой не обошелся без споров. Особенно громким стал эпизод в пятом раунде, когда после удара Дюбуа Усик оказался на канвасе.

Рефери признал этот удар ниже пояса, однако команда британца до сих пор настаивает, что он был легитимным и судья допустил ошибку.

Матч-реванш призван поставить точку во всех спорных моментах. К тому же этот бой несет еще больше интриги.

На кону - титулы чемпионов мира сразу по нескольким версиям. Усик владеет поясами WBA, WBO, WBC и IBO, а Дюбуа - действующий чемпион по версии IBF.

Если Александр победит, это станет его третьим титулом абсолютного чемпиона мира по боксу.