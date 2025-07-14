Усик на улицах Лондона напомнил миру о войне в Украине (фото)

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик вместе с сэром Ричардом Брэнсоном открыл мозаику "Боривітер" на Трафальгарской площади в Лондоне.

Что известно о мероприятии и в чем особенность истории мозаики, рассказывает РБК-Украина .

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Оригинальную мозаику создали художники-монументалисты под руководством выдающейся украинской художницы Аллы Горской. Это произошло летом 1967 года, в Мариуполе. А через три года одну из лидеров движения шестидесятников убили советские спецслужбы. В 2022 году мозаика получила серьезные повреждения во время российского вторжения.

"Чтобы привлечь внимание мира к украинской культуре, крупнейший украинский маркетплейс ROZETKA, ОО UKRAINE WOW и Фонд Аллы Горской и Виктора Зарецкого воссоздали мозаику с точностью до мельчайших деталей. Сначала "Боривітер" презентовали в Киеве. Лондон стал первой европейской столицей в рамках турне мозаики", - рассказала пресс-служба.

"Боривітер" в Лондоне (фото: ROZETKA)

Событие состоялось при поддержке Фонда Александра Усика, British-Ukrainian Aid и Министерства иностранных дел Украины, членов британского парламента и мэрии Лондона накануне боя Усика с Дэниелом Дюбуа на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

"Спасибо, Великобритания, за поддержку Украины. Мы сильны вместе! Россия уничтожает украинскую культуру. Россия уничтожает наши дома, больницы, школы. Россия уничтожает жизнь украинцев. Но мы выстоим. Мы победим. Мы отстроим нашу страну. Как мозаику - фрагмент за фрагментом. Сегодня мы собираем деньги, чтобы 64 семьи снова имели дом. Присоединяйтесь!" - сказал Усик во время открытия мозаики.

Проект представили на Трафальгарской площади, его поддержал сэр Ричард Брэнсон, основатель Virgin Group и Virgin Unite.

Усик открыл мозаику "Боривітер" в Лондоне (фото: ROZETKA)

"Народ Украины защищает значительно больше, чем собственный суверенитет и национальную идентичность. Его борьба - это также защита демократии, свободы и верховенства права. Важно признавать ту постоянную жертву, которую приносят украинцы, и поддерживать их в восстановлении своей культуры, домов и жизни", - сказал он.

Также открытие мозаики прокомментировал соучредитель ROZETKA Владислав Чечеткин. Он рассказал о важном символизме.

"Мы верим, что "Боривітер" удивит, вдохновит и даст надежду, что все утраченное может быть восстановлено. Он станет голосом украинского искусства и в Украине, и за рубежом. Пустельга - это свободный и гордый сокол. Никто не олицетворяет его лучше, чем наш чемпион Александр Усик", - подчеркнул Чечеткин.

Соучредитель UKRAINE WOW Ярослава Гресь отметила, что судьба мозаики "Пустельга" в Мариуполе до сих пор неизвестно. Она спрятана внутри здания, которое оградили забором.

Ярослава Гресь (фото: ROZETKA)

"Но мы знаем, что однажды сможем восстановить ее. А пока точная копия "Боривітра" начинает свое путешествие здесь, в самом сердце Лондона. Могла ли когда-нибудь Алла Горская представить, что "Боривітер" будет стоять на Трафальгарской площади, ему будут аплодировать люди со всего мира, и он станет символом украинской свободы и воли? Думаю, сейчас она улыбается нам с небес", - сказала Гресь.

Открытие мозаики также посетили Джастин Саймонс, заместитель мэра Лондона по вопросам культуры и креативных индустрий, и Алекс Собел, председатель парламентской группы по делам Украины и депутат парламента Великобритании.