Родина Дюбуа. Що відомо про особисте життя боксера напередодні реваншу з Усиком

19 липня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні відбудеться реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. На кону - звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Напруга зростає не лише на рингу - увага фанатів і ЗМІ прикута й до особистого життя претендента на титул.
Що відомо про родину Дюбуа, його дитинство, суворе виховання та найближче оточення, яке підтримує його на шляху до головного бою в кар’єрі, - далі в матеріалі на РБК-Україна.
Даніель Дюбуа народився 6 вересня 1997 року в Грінвічі, Велика Британія. Його батько - Дейв Дюбуа - у минулому був вуличним торговцем на ринку Камден.
У 1980-х роках він регулярно літав до Нью-Йорка, де торгував постерами й заробляв, за повідомленнями, до мільйона доларів за кожну поїздку.
Ставши заможним, у 1997 році він вирішив самостійно виховувати своїх дітей - від першої дружини та наступної партнерки.
Ім’я матері Даніеля публічно не розголошується.
Дитинство хлопець провів у родинному особняку в Ессексі, де з раннього віку батько почав готувати його до боксерської кар’єри.
Дейв купив синові боксерську грушу та організував жорсткий режим тренувань, мріючи виростити чемпіона світу.
"Мені завжди подобався бокс, бо він формує твій характер, тому я думав про Даніеля ще до його народження: "Він стане чемпіоном світу". Коли Даніель був маленьким, ми часто проводили інтенсивні тренування. У 10 років він міг годинами віджиматися", - розповів Дейв у коментарі The Guardian.
Батько спортсмена називає себе духовною людиною й переконаний, що ще до народження сина знав: на нього чекає велике майбутнє.
"Я казав його бабусі та матері, що він стане чемпіоном світу, ще в утробі матері", - заявив він в одному з інтерв’ю.
"Ні води, ні їжі, тільки вгору-вниз на кулаках. Уяви, наскільки сильним це тебе робить психологічно?" - пригадує Дейв про тренування сина.
У дев’ятирічному віці Даніель розпочав тренування у престижному аматорському клубі Repton.
Успішно виступаючи, він здобув кілька юнацьких титулів, зокрема чемпіонат Англії серед школярів та юніорів, а також CYP. У 19 років він став професіоналом.
Усього у Дейва Дюбуа - 11 дітей. Даніель мешкає в особняку з батьком і шістьма молодшими братами та сестрами. У домі є басейн, джакузі та спортзал.
Більшість дітей родини - або музиканти, або боксери.
Особливу увагу батько і сам Даніель приділяють молодшим: Прінсу, Соломону та особливо сестрі Керолайн. Соломон, за словами Дюбуа, надзвичайно талановитий.
"Йому лише вісім, але він робить те, що мені досі важко робити. Там, де ми зазнали невдачі, я знаю, що Соломон зможе покращитися та стати кращим за всіх нас", - каже боксер.
Сестра Керолайн - теж професійна спортсменка. Її 10 перемог поспіль у профі-боксі зробили її тимчасовою чемпіонкою світу за версією WBC у легкій вазі.
Коментатор BBC Майк Костелло навіть назвав її "найкращою боксеркою".
"Керолайн - моя найбільша вболівальниця. Коли я б'юся, вона така багатослівна, і приємно бачити цю пристрасть", - зізнався Дюбуа в інтерв’ю The Guardian.
Що ж до особистого життя, то боксер його не афішує. У соцмережах він здебільшого ділиться фото з тренувань і боїв.
Однак ЗМІ звернули увагу на декілька знімків із бразильською моделлю Раіссою Фокс, яку вважають його дівчиною.
Увечері 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні відбудеться довгоочікуваний реванш між Олександром Усиком із України та британцем Даніелем Дюбуа.
Саме цей поєдинок визначить, хто стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.
Їхнє перше протистояння відбулося 26 серпня 2023 року у польському Вроцлаві. Тоді Усик переміг, нокаутувавши Дюбуа в дев’ятому раунді.
Але той бій не обійшовся без суперечок. Особливо гучним став епізод у п’ятому раунді, коли після удару Дюбуа Усик опинився на канвасі.
Рефері визнав цей удар нижче пояса, проте команда британця й досі наполягає, що він був легітимним і суддя припустився помилки.
Матч-реванш покликаний поставити крапку в усіх спірних моментах. До того ж цей бій несе ще більше інтриги.
На кону - титули чемпіонів світу одразу за кількома версіями. Усик володіє поясами WBA, WBO, WBC та IBO, а Дюбуа — чинний чемпіон за версією IBF.
Якщо Олександр переможе, це стане його третім титулом абсолютного чемпіона світу з боксу.
Вас може зацікавити