Деньги Дюбуа. Что известно о роскошной жизни боксера накануне реванша с Усиком

Даниэль Дюбуа - один из самых ярких и наиболее обсуждаемых британских боксеров последних лет. Уже 19 июля он снова встретится с Александром Усиком в реванше за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Но перед тем, как Дюбуа выйдет в ринг, стоит узнать больше о его жизни вне спорта: какие имения ему принадлежат, какие авто стоят в его гараже и сколько миллионов принесли ему громкие бои.

РБК-Украина выяснил, где живет британский боксер, сколько зарабатывает и на чем ездит.

Где живет Даниэль Дюбуа

Несмотря на свой статус звезды, Дюбуа не демонстрирует роскошного образа жизни в соцсетях. Однако известно, что боксер приобрел просторный дом с семью спальнями в Эссексе (графство на востоке Англии), который оснащен джакузи и открытым бассейном. Его стоимость по разным оценкам составляет от двух с половиной миллионов долларов.

Кроме того, Дюбуа владеет недвижимостью в Лондоне и Манчестере, что свидетельствует о его инвестиционном подходе к финансам. Однако, он не афиширует свое имущество и сохраняет приватность в личной жизни.

Дом Дюбуа (скриншот: YouTube / BOXING NOW)

На каких авто ездит Дюбуа

Автопарк у боксера не слишком большой, но тачки, которыми владеет британец, вам точно понравятся. Среди любимых машин Даниэля - великолепный кабриолет Bentley GTC и более практичный Mercedes V-класса. Однако боксер уверяет: его "автомобилем мечты был бы Lamborghini".

Отметим, что Mercedes-Benz 220d AMG из автопарка британца, по данным СМИ, стоит около 75 тысяч долларов. Mercedes-Benz 220d AMG Дюбуа (фото: The Sun)

А новый Bentley GTC Convertible стоит по меньшей мере 260 тысяч долларов. Bentley в собственности Дюбуа (скриншот: YouTube/BOXING NOW)

Сколько зарабатывает Даниэль Дюбуа

Финансовый успех Дюбуа является результатом его упорного труда и хороших выступлений на ринге. Его чистый капитал сегодня оценивается в 5-8,5 миллионов долларов. Основные источники дохода - это гонорары за бои и спонсорские контракты.

Самый большой гонорар Дюбуа получил за бой против Энтони Джошуа в 2024 году - он составил 13 миллионов долларов. Среди других гонораров - 2,3 миллиона за бой с Джо Джойсом в 2020 году и 2,1 миллиона за поединок с Усиком в 2023-м.

Кроме гонораров, Дюбуа имеет спонсорские соглашения с такими брендами, как Adidas, Boxraw, 32Red и Footasylum. Эти партнерства приносят ему дополнительный доход и укрепляют его позицию в мире спорта.