ua en ru
Сб, 29 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Обесточены более полумиллиона человек: в Минэнерго раскрыли последствия ночного удара РФ

Суббота 29 ноября 2025 09:56
UA EN RU
Обесточены более полумиллиона человек: в Минэнерго раскрыли последствия ночного удара РФ Фото: в Минэнерго раскрыли последствия ночного удара РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины ударными дронами и ракетами. В результате обстрела сотни тысяч абонентов остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"В ночь с 28 на 29 ноября враг нанес массированный ракетно-дроновой удар по объектам энергетической инфраструктуры в городе Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях", - отметили в Минэнерго.

Сообщается, что в результате атаки на утро обесточены более 500 тысяч потребителей в г. Киеве, более 100 000 - в Киевской области и почти 8000 тысяч на Харьковщине.

"Аварийно-восстановительные работы уже осуществляются там, где это сейчас позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов", - добавили в министерстве.

Также сообщается, что во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Уровень потребления

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 29 ноября, по состоянию на 8:30, его уровень был на 2,1% выше, чем в это же время в прошлую субботу - 22 ноября. Причина - применение меньшего объема вынужденных ограничений в большинстве регионов.

Вчера, 28 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущих суток - в четверг, 27 ноября.

Массированный обстрел Украины

Напомним, в Киеве и Киевской области около 23:00 была объявлена воздушная тревога. Около полуночи в столице прогремели взрывы. Впоследствии к дронам добавилась и баллистика.

Пострадали семь человек, среди них ребенок. Чрезвычайники спасли 4 человека, в том числе ребенка и маломобильного человека. Впоследствии стало известно, что в результате обстрела два человека погибли, количество раненых увеличилось до 15 человек.

При этом сообщается, что по состоянию на утро угроза с воздуха сохраняется. На подступах к городу фиксируются вражеские воздушные цели.

Кроме того, в Броварах в результате российского обстрела повреждены многоэтажка и частный дом. Известно о трех пострадавших, один из них госпитализирован в больницу.

Больше подробностей о последствиях массированного удара по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минэнерго Укрэнерго Обстрел Киева Вторжение России в Украину
Новости
Рои дронов и баллистика. Все о последствиях комбинированной атаки на Киев
Рои дронов и баллистика. Все о последствиях комбинированной атаки на Киев
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает