Обесточены более полумиллиона человек: в Минэнерго раскрыли последствия ночного удара РФ
Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины ударными дронами и ракетами. В результате обстрела сотни тысяч абонентов остались без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.
"В ночь с 28 на 29 ноября враг нанес массированный ракетно-дроновой удар по объектам энергетической инфраструктуры в городе Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях", - отметили в Минэнерго.
Сообщается, что в результате атаки на утро обесточены более 500 тысяч потребителей в г. Киеве, более 100 000 - в Киевской области и почти 8000 тысяч на Харьковщине.
"Аварийно-восстановительные работы уже осуществляются там, где это сейчас позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов", - добавили в министерстве.
Также сообщается, что во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
Уровень потребления
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 29 ноября, по состоянию на 8:30, его уровень был на 2,1% выше, чем в это же время в прошлую субботу - 22 ноября. Причина - применение меньшего объема вынужденных ограничений в большинстве регионов.
Вчера, 28 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущих суток - в четверг, 27 ноября.
Массированный обстрел Украины
Напомним, в Киеве и Киевской области около 23:00 была объявлена воздушная тревога. Около полуночи в столице прогремели взрывы. Впоследствии к дронам добавилась и баллистика.
Пострадали семь человек, среди них ребенок. Чрезвычайники спасли 4 человека, в том числе ребенка и маломобильного человека. Впоследствии стало известно, что в результате обстрела два человека погибли, количество раненых увеличилось до 15 человек.
При этом сообщается, что по состоянию на утро угроза с воздуха сохраняется. На подступах к городу фиксируются вражеские воздушные цели.
Кроме того, в Броварах в результате российского обстрела повреждены многоэтажка и частный дом. Известно о трех пострадавших, один из них госпитализирован в больницу.
Больше подробностей о последствиях массированного удара по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.