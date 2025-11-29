ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Чернигова, возник пожар

Суббота 29 ноября 2025 09:38
РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Чернигова, возник пожар Фото: РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Чернигова (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска атаковали ударным беспилотником энергетическую инфраструктуру в Чернигове, в результате обстрела возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

"Прозвучало несколько взрывов. Два - на окраине города: из-за атаки БпЛА поврежден дом. Еще один взрыв - удар "Герани" по одному из предприятий. Загорелась кровля на складе. Пожар ликвидировали. Также ударный дрон попал по энергетической инфраструктуре", - отметил Чаус.

По его словам, также в Черниговском районе зафиксирован прилет "Герани" по дому людей. Произошел пожар - огонь потушили спасатели.

"Было несколько ударов по Семеновке. "Молнии" били по домам людей - до десятка поврежденных. На одном из мест попаданий произошел пожар - дом уничтожен. Беспилотник ударил по гражданскому авто - пострадали местные жители: 48-летний мужчина и 55-летняя женщина", - добавил он.

Также в Корюковском районе из-за удара FPV-дроном поврежден дом, легковое авто и микроавтобус. В другом селе из-за взрыва БпЛА также повреждено жилье и авто.

Удары РФ по Чернигову и области

Российские войска почти ежедневно наносят удары по Черниговской области. Под прицелом оккупантов - объекты критической инфраструктуры и энергетическая система региона. В результате атак часто фиксируются повреждения энергообъектов.

Так, 24 ноября россияне утром атаковали Чернигов ударными беспилотниками. В результате российской атаки возник пожар, пострадали два человека.

Также ранее россияне нанесли массированный удар беспилотниками по Чернигову. В результате падения обломков ранения получили два человека.

Кроме того, в ночь на 21 октября захватчики нанесли комбинированный удар по области. В результате атаки было зафиксировано попадание в энергообъекты.

Еще раньше россияне повредили дронами и ракетами объекты энергетической инфраструктуры в Черниговской области. После этого сам город, а также часть региона были в блэкауте.

