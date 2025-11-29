РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Чернигова, возник пожар

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

"Прозвучало несколько взрывов. Два - на окраине города: из-за атаки БпЛА поврежден дом. Еще один взрыв - удар "Герани" по одному из предприятий. Загорелась кровля на складе. Пожар ликвидировали. Также ударный дрон попал по энергетической инфраструктуре", - отметил Чаус.

По его словам, также в Черниговском районе зафиксирован прилет "Герани" по дому людей. Произошел пожар - огонь потушили спасатели.

"Было несколько ударов по Семеновке. "Молнии" били по домам людей - до десятка поврежденных. На одном из мест попаданий произошел пожар - дом уничтожен. Беспилотник ударил по гражданскому авто - пострадали местные жители: 48-летний мужчина и 55-летняя женщина", - добавил он.

Также в Корюковском районе из-за удара FPV-дроном поврежден дом, легковое авто и микроавтобус. В другом селе из-за взрыва БпЛА также повреждено жилье и авто.