Главная » Новости » Война в Украине

На Киев летели дроны, баллистика и крылатые ракеты: все последствия ночного террора РФ

Киев, Суббота 29 ноября 2025 09:22
На Киев летели дроны, баллистика и крылатые ракеты: все последствия ночного террора РФ Фото: последствия ночной атаки по Киеву 29 ноября (ГСЧС)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 29 ноября российские террористы запустили на Киев дроны, баллистику и крылатые ракеты. Известно о жертвах, разрушениях и обесточивании.

Подробнее о последствиях ночной массированной атаки на Киев - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • россияне атаковали Киев дронами, также на столицу летели баллистические и крылатые ракеты;
  • повреждения фиксируют в 7 районах;
  • есть пожары в многоэтажках;
  • двое погибших и 27 пострадавших, среди них ребенок.

Фото: последствия ночной атаки по Киеву 29 ноября (ГСЧС)

Шевченковский район

В Шевченковском районе поврежден 14-этажный жилой дом. Горели квартиры на уровне 4-5 этажей. Пожар уже ликвидирован.

Соломенский район

В Соломенском районе обломки упали на 25-этажный жилой дом, что привело к возгоранию наружного утеплителя и частичному разрушению фасада с 1 по 3 этаж.

Повреждены припаркованные автомобили. Пожар ликвидирован.

По еще одному адресу обломки упали на 17-этажный жилой дом - без дальнейшего возгорания.

Также зафиксировано попадание в гараж возле жилого дома в частном секторе. Возникло возгорание, ликвидация продолжается.

Святошинский район

Зафиксировано попадание в подъезд 3-этажного жилого дома. Произошло возгорание на 2 этаже. Из-под обломков было деблокировано тело погибшего.

Пожар ликвидирован, продолжается разбор завалов.

Еще по одному адресу произошло попадание в двухэтажный частный дом. Пожар локализован.

Днепровский район

В результате атаки есть попадание в 10-этажный жилой дом повлекло разрушение 6-7 этажей.

Пожар ликвидирован. Продолжается разбор конструкций.

Оболонский район

В результате вражеского обстрела произошло возгорание частного дома. Спасатели продолжают ликвидировать пожар.

Дарницкий район

В Дарницком районе обломки ракеты упали во дворе девятиэтажного дома, произошел пожар на 5-7 этажах. 1 человек погиб, 6 человек пострадали. Пожары ликвидированы.

На одном из адресов произошло попадание в автомобили припаркованные возле одного из торговых центров города. Пожар ликвидирован.

Голосеевский район

В Голосеевском районе падение обломков вражеского дрона вызвало возгорание гаражей. Сейчас пожар локализован.

Перебои с водой и светом

В некоторых районах Киева фиксируются перебои со светом в результате атаки России. Сейчас без электроэнергии западная часть столицы.

Также полностью обесточен город Фастов Киевской области.

В жилых домах правого берега Киева снижено давление воды в системах водоснабжения.

Также на правом берегу временно задерживается движение трамваев и троллейбусов из-за отсутствия напряжения контактной сети.

В результате атаки на утро обесточены более 500 тысяч потребителей в Киеве и более 100 тысяч - в Киевской области.

Фото и видео последствий вражеской атаки по Киеву в ночь на 29 ноября - в репортаже РБК-Украина.

