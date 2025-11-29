ua en ru
РФ ударила по Броварам: прилет по многоэтажке, есть раненые

Бровары, Суббота 29 ноября 2025 02:54
UA EN RU
РФ ударила по Броварам: прилет по многоэтажке, есть раненые
Автор: Валерий Ульяненко

В Броварах в результате российского обстрела повреждены многоэтажка и частный дом. Также известно о трех пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы города Игоря Сапожко.

По его словам, в результате вражеской атаки повреждены частный дом и многоэтажка. В частности, зафиксирован прилет на уровне 8-9 этажей.

На месте работают спасатели и другие службы. Известно о трех пострадавших, один из них госпитализирован в больницу.

РФ ударила по Броварам: прилет по многоэтажке, есть раненыеФото: последствия обстрела высотки в Броварах (t.me/Igor_Sapozhko)

Продолжается ликвидация последствий попадания в многоэтажку. Было эвакуировано 52 жителей из двух подъездов, из них трое детей, остальные люди вышли самостоятельно.

Что известно о ночном ударе РФ

Напомним, в Киеве и Киевской области около 23:00 была объявлена воздушная тревога. Около полуночи в столице прогремели взрывы. Впоследствии к дронам добавилась и баллистика.

Известно о шести пострадавших - троих из них, в том числе 13-летнего ребенка госпитализировали. Другие получили медицинскую помощь на месте.

В результате атаки есть информация по меньшей мере о шести локациях с повреждениями в разных районах города.

Кроме того, оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Харьковщине - около 20:30 в Харькове раздались первые взрывы. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура области, вследствие чего у бытовых потребителей могут наблюдаться резкие перепады напряжения.

Отметим, вечером 28 ноября в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К, оснащенных аэробаллистическими ракетами "Кинжал".

Бровары Война в Украине
