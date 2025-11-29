РФ ударила по Броварам: прилет по многоэтажке, есть раненые

В Броварах в результате российского обстрела повреждены многоэтажка и частный дом. Также известно о трех пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы города Игоря Сапожко.

По его словам, в результате вражеской атаки повреждены частный дом и многоэтажка. В частности, зафиксирован прилет на уровне 8-9 этажей.

На месте работают спасатели и другие службы. Известно о трех пострадавших, один из них госпитализирован в больницу.

Фото: последствия обстрела высотки в Броварах (t.me/Igor_Sapozhko)

Продолжается ликвидация последствий попадания в многоэтажку. Было эвакуировано 52 жителей из двух подъездов, из них трое детей, остальные люди вышли самостоятельно.