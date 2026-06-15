Преждевременное старение и истощение: реально ли украинцам работать в пенсионном возрасте
Одна из опасностей сегодня - преждевременное старение и инвалидизация трудоспособного населения Украины. Чтобы не потерять трудовой потенциал, необходимы глобальные программы поддержки здоровья и реабилитации.
Об этом рассказал в интервью РБК-Украина генеральный директор ГУ "Институт медицины труда имени Ю.И. Кундиева НАМН Украины" Богдан Божук.
Главное:
- Реальная ситуация: несмотря на повышение требований к стажу в Украине, общее ухудшение здоровья нации ставит под угрозу способность людей работать на прежнем уровне.
- Цена труда после 60: в целом украинцы способны полноценно выполнять свои обязанности в 60-65 лет, но это серьезно истощает организм и может снижать качество жизни.
- Индивидуальный фактор: ориентироваться сугубо на возрастные рамки в этом вопросе сложно, ведь, например, работоспособность шахтера и ученого - разные.
Способны ли украинцы работать в пенсионном возрасте
Сегодня в Украине продолжается пенсионная реформа, которая ежегодно увеличивает требования к страховому стажу.
По словам эксперта, на фоне общего ухудшения здоровья нации (в частности психологического) украинцы в возрасте 60-65 лет полноценно работать способны.
Но это, по данным Божука:
- истощает организм;
- обостряет хронические болезни.
"И, скорее всего, это сокращает их качество жизни", - констатировал специалист.
Работают ли на самом деле возрастные границы для пенсии
"Конечно, с экономической точки зрения повышение пенсионного возраста - оправдано", - сообщил генеральный директор Института медицины труда.
В то же время он напомнил, что важно понимать: "здоровье и работоспособность в 60-65 лет - у каждого разная".
То есть условно "состояние ученого и шахтера - сложно сравнивать".
"Например: у кого-то есть запущенные хронические заболевания с частыми обострениями, а у кого-то - существенных нарушений состояния здоровья нет, что позволяет оставаться активным", - объяснил Божук.
Исходя из этого, по его мнению, ориентироваться только на возрастные рамки - не стоит.
"Ведь во многих случаях работоспособность может снижаться значительно раньше 65 лет. А в других случаях - человек остается продуктивным и после 75", - подытожил специалист.
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