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Преждевременное старение и истощение: реально ли украинцам работать в пенсионном возрасте

07:35 15.06.2026 Пн
2 мин
Требования к стажу растут, но выдерживает ли организм 60+?
aimg Ирина Костенко aimg Василина Копытко
Преждевременное старение и истощение: реально ли украинцам работать в пенсионном возрасте Многие украинцы продолжают работать, пока хватает сил (фото иллюстративное: freepik.com)
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Одна из опасностей сегодня - преждевременное старение и инвалидизация трудоспособного населения Украины. Чтобы не потерять трудовой потенциал, необходимы глобальные программы поддержки здоровья и реабилитации.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина генеральный директор ГУ "Институт медицины труда имени Ю.И. Кундиева НАМН Украины" Богдан Божук.

Главное:

  • Реальная ситуация: несмотря на повышение требований к стажу в Украине, общее ухудшение здоровья нации ставит под угрозу способность людей работать на прежнем уровне.
  • Цена труда после 60: в целом украинцы способны полноценно выполнять свои обязанности в 60-65 лет, но это серьезно истощает организм и может снижать качество жизни.
  • Индивидуальный фактор: ориентироваться сугубо на возрастные рамки в этом вопросе сложно, ведь, например, работоспособность шахтера и ученого - разные.

Способны ли украинцы работать в пенсионном возрасте

Сегодня в Украине продолжается пенсионная реформа, которая ежегодно увеличивает требования к страховому стажу.

По словам эксперта, на фоне общего ухудшения здоровья нации (в частности психологического) украинцы в возрасте 60-65 лет полноценно работать способны.

Но это, по данным Божука:

  • истощает организм;
  • обостряет хронические болезни.

"И, скорее всего, это сокращает их качество жизни", - констатировал специалист.

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Работают ли на самом деле возрастные границы для пенсии

"Конечно, с экономической точки зрения повышение пенсионного возраста - оправдано", - сообщил генеральный директор Института медицины труда.

В то же время он напомнил, что важно понимать: "здоровье и работоспособность в 60-65 лет - у каждого разная".

То есть условно "состояние ученого и шахтера - сложно сравнивать".

"Например: у кого-то есть запущенные хронические заболевания с частыми обострениями, а у кого-то - существенных нарушений состояния здоровья нет, что позволяет оставаться активным", - объяснил Божук.

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Исходя из этого, по его мнению, ориентироваться только на возрастные рамки - не стоит.

"Ведь во многих случаях работоспособность может снижаться значительно раньше 65 лет. А в других случаях - человек остается продуктивным и после 75", - подытожил специалист.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине запускают платформу "Обрій" для рынка труда и объясняли, когда заработают первые сервисы.

Кроме того, мы рассказывали, почему осведомленность о ментальном здоровье - вопрос устойчивости страны.

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