RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

В работе Приват24 произошел сбой

16:54 05.06.2026 Пт
2 мин
С какими проблемами столкнулись украинцы?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: масштабный сбой в работе Приват24 (Getty Images)

В пятницу, 5 июня, в работе Приват24 и сайта ПриватБанка произошел сбой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление преслужбы ПриватБанка.

Сначала сообщения о сбое появились в соцсетях - пользователи жаловались на невозможность войти в приложение. Позже это подтвердили и в финучреждении.

Читайте также: Новый налог для банков: наполнение госбюджета или риск для экономики Украины

"Друзья, знаем, что сейчас есть сложности в работе Приват24 и сайта банка. Уже работаем, чтобы все снова было быстро и удобно", - говорится в заявлении.

В ПриватБанке также заверили, что уже скоро все будет работать, как всегда.Фото: сбой в работе Приват24 (РБК-Украина)

Напомним, в начале июня произошел масштабный сбой в работе мобильного приложения Monobank, а также стриминговой платформы Twitch и мессенджера Viber. Сооснователь Monobank Олег Гороховский тогда сообщил, что Amazon подтвердил проблемы на стороне сервисов AWS.

Отметим, 11 мая пользователи сообщали о сбое в работе приложения Приват24. У многих клиентов сервис не открывался, из-за чего они не могли проводить финансовые операции.

Кроме того, в конце апреля проблемы возникли в работе Monobank. Тогда пользователи жаловались, что приложение не загружалось, а переводы средств и другие банковские сервисы были недоступны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПриватБанкприват 24