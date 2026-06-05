У роботі Приват24 стався збій

Спершу повідомлення про збій з'явилися у соцмережах - користувачі скаржились на неможливість увійти до застосунку. Пізніше це підтвердили й у фінустанові.

"Друзі, знаємо, що зараз є складнощі в роботі Приват24 та сайту банку. Вже працюємо, щоб усе знову було швидко й зручно", - йдеться у заяві.

У ПриватБанку також запевнили, що вже скоро все буде працювати, як завжди. Фото: збій у роботі Приват24 (РБК-Україна)

Нагадаємо, на початку червня стався масштабний збій у роботі мобільного застосунку Monobank, а також стрімінгової платформи Twitch і месенджера Viber. Співзасновник Monobank Олег Гороховський тоді повідомив, що Amazon підтвердив проблеми на стороні сервісів AWS.