Глобальный сбой: почему не работают Monobank, Viber и десятки сервисов
Во вторник, 2 июня, в работе мобильного приложения Monobank, а также платформы для стриминга Twitch и мессенджера Viber произошел сбой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление соучредителя Monobank Олега Гороховского и сервис Downdetector.
"У нас технический сбой. Исправляем. Извините", - говорится в заявлении Гороховского.
Он также рассказал, что Amazon подтвердил сбой на стороне AWS.
В приложении Monobank также сообщается, что сейчас идет работа над устранением технических сложностей.
Фото: масштабный сбой в сервисах и приложениях (downdetector.com.ua)
Фото: сбой в работе Monobank (РБК-Украина)
У пользователей проблемы с переводами с карты на карту, а также снятие наличных в кассе "Универсал банка".
В Twitch больше всего проблем фиксируется с потоковым видео, веб-сайтом и подключением к серверу. В Viber больше всего жалоб зафиксировано на работу приложения, обмен сообщениями и голосовые вызовы.
Что такое AWS
AWS (Amazon Web Services) - это облачная платформа компании Amazon, которая предоставляет бизнесу, государственным учреждениям и разработчикам доступ к вычислительным мощностям, хранилищам данных, сервисам искусственного интеллекта и другим ИТ-инструментам через интернет. AWS является одним из крупнейших поставщиков облачных услуг в мире.
Напомним, 11 мая сообщалось о сбое в работе приложения Приват24. У большинства пользователей сервис не загружался и они, соответственно, не могли выполнить какие-либо финансовые операции.
Отметим, в конце апреля масштабный сбой произошел в работе мобильного приложения Monobank. Пользователи жалуются на то, что оно не загружалось, нельзя было осуществить денежные переводы или воспользоваться другими сервисами банка.
Ранее сбой произо шел в работе чат-бота ChatGPT - пользователи из разных стран сообщали об отсутствии ответов от системы и проблемах с загрузкой.