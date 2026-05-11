В Приват24 произошел масштабный сбой
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь банка Олег Серга.
Как свидетельствуют сообщения пользователей сервиса в соцсетях, сбой начали фиксировать сегодня, 11 мая, около 11:30. В приложение невозможно войти. Соответственно, невозможно выполнить какие-либо операции.
У большинства пользователей сервис не загружается.
"Ошибка выполнения операции. Пожалуйста, повторите позже", - говорится в сообщении.
Также некоторые пользователи сообщают об ошибке с кодом 502.
В Приват24 уже прокомментировали временный сбой.
"Мы работаем над устранением временного технического сбоя с авторизацией и входом в Приват24. Приносим извинения у наших клиентов за неудобства, связанные с ситуацией", - в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь банка Олег Серга.
Обновлено в 12:08
В "ПриватБанке" сообщили о восстановлении роботов сервиса.
"Иногда случаются сбои, но мы всегда быстро реагируем, чтобы вы могли пользоваться сервисом без задержек", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что масштабный сбой произошел в работе "Новой почты". Пользователи массово не могли пользоваться мобильным приложением.
А еще раньше подобный сбой происходил в приложении "Резерв+". На экране появлялось сообщение о том, что в "Резерв+" произошла техническая проблема