В Приват24 произошел масштабный сбой

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь банка Олег Серга.

Как свидетельствуют сообщения пользователей сервиса в соцсетях, сбой начали фиксировать сегодня, 11 мая, около 11:30. В приложение невозможно войти. Соответственно, невозможно выполнить какие-либо операции.

У большинства пользователей сервис не загружается.

"Ошибка выполнения операции. Пожалуйста, повторите позже", - говорится в сообщении.

Фото: сбой приложения Приват24 (РБК-Украина)

Также некоторые пользователи сообщают об ошибке с кодом 502.

В Приват24 уже прокомментировали временный сбой.

"Мы работаем над устранением временного технического сбоя с авторизацией и входом в Приват24. Приносим извинения у наших клиентов за неудобства, связанные с ситуацией", - в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь банка Олег Серга.

Обновлено в 12:08

В "ПриватБанке" сообщили о восстановлении роботов сервиса.

"Иногда случаются сбои, но мы всегда быстро реагируем, чтобы вы могли пользоваться сервисом без задержек", - говорится в сообщении.