ua en ru
Ср, 29 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

В работе Monobank произошел сбой

10:46 29.04.2026 Ср
2 мин
В компании подтвердили сбой в работе приложения
aimg Константин Широкун
В работе Monobank произошел сбой Фото: в работе Monobank произошел сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)

В работе мобильного приложения Monobank сегодня днем, 29 апреля, произошел сбой. Пользователи жалуются на невозможность зайти в приложение.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Читайте также: От персонажа до символа бренда: какова роль mono кота в айдентике monobank

По словам сразу нескольких пользователей, мобильное приложение Monobank не загружается, нельзя осуществить денежные переводы или воспользоваться другими сервисами банка.

В компании подтвердили, что в работе сервисов банка произошел технический сбой.

"У нас технический сбой. Извините. Чиним:(", - сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

В работе Monobank произошел сбой

Обновление сервисов Monobank

Напомним, ранее стало известно, что Monobank объявил о первом с 2017 года обновлении тарифов на IBAN-платежи. Условия переводов по реквизитам стали более выгодными.

Ранее в банке действовали ограничения на бесплатные переводы по реквизитам - на суммы свыше 10 тысяч грн начислялась комиссия в размере 0,5% с собственных средств.

Но с 23 февраля Monobank полностью убирает указанную комиссию. Отныне все IBAN-платежи с собственных средств в mono являются бесплатными. Решение об отмене платы принято с целью создания лучших условий на рынке.

Также мы писали, что в monobank появилась новая функция, которая значительно упростит платежи по реквизитам. Пользователи могут загружать счета и инвойсы, а искусственный интеллект автоматически распознает платежные данные.

Как сообщалось ранее, monobank расширил реферальную программу и запустил новые бонусы для ФОПов, бухгалтеров и компаний. Пользователи могут получить до 1000 гривен за приглашение открыть счет.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Monobank Монобанк
Новости
Под ударом оказались гипермаркет, больница и дома: все о ночной атаке от Харькова до Одесской области
Под ударом оказались гипермаркет, больница и дома: все о ночной атаке от Харькова до Одесской области
Аналитика
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО