В работе Приват24 произошел сбой

В пятницу, 5 июня, в работе Приват24 и сайта ПриватБанка произошел сбой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление преслужбы ПриватБанка .

Сначала сообщения о сбое появились в соцсетях - пользователи жаловались на невозможность войти в приложение. Позже это подтвердили и в финучреждении.

"Друзья, знаем, что сейчас есть сложности в работе Приват24 и сайта банка. Уже работаем, чтобы все снова было быстро и удобно", - говорится в заявлении.

В ПриватБанке также заверили, что уже скоро все будет работать, как всегда. Фото: сбой в работе Приват24 (РБК-Украина)

Напомним, в начале июня произошел масштабный сбой в работе мобильного приложения Monobank, а также стриминговой платформы Twitch и мессенджера Viber. Сооснователь Monobank Олег Гороховский тогда сообщил, что Amazon подтвердил проблемы на стороне сервисов AWS.