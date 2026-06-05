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В работе Приват24 произошел сбой

16:54 05.06.2026 Пт
2 мин
С какими проблемами столкнулись украинцы?
aimg Валерий Ульяненко
В работе Приват24 произошел сбой Фото: масштабный сбой в работе Приват24 (Getty Images)
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В пятницу, 5 июня, в работе Приват24 и сайта ПриватБанка произошел сбой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление преслужбы ПриватБанка.

Сначала сообщения о сбое появились в соцсетях - пользователи жаловались на невозможность войти в приложение. Позже это подтвердили и в финучреждении.

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"Друзья, знаем, что сейчас есть сложности в работе Приват24 и сайта банка. Уже работаем, чтобы все снова было быстро и удобно", - говорится в заявлении.

В ПриватБанке также заверили, что уже скоро все будет работать, как всегда.В работе Приват24 произошел сбойФото: сбой в работе Приват24 (РБК-Украина)

Напомним, в начале июня произошел масштабный сбой в работе мобильного приложения Monobank, а также стриминговой платформы Twitch и мессенджера Viber. Сооснователь Monobank Олег Гороховский тогда сообщил, что Amazon подтвердил проблемы на стороне сервисов AWS.

Отметим, 11 мая пользователи сообщали о сбое в работе приложения Приват24. У многих клиентов сервис не открывался, из-за чего они не могли проводить финансовые операции.

Кроме того, в конце апреля проблемы возникли в работе Monobank. Тогда пользователи жаловались, что приложение не загружалось, а переводы средств и другие банковские сервисы были недоступны.

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