В работе Приват24 произошел сбой
В пятницу, 5 июня, в работе Приват24 и сайта ПриватБанка произошел сбой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление преслужбы ПриватБанка.
Сначала сообщения о сбое появились в соцсетях - пользователи жаловались на невозможность войти в приложение. Позже это подтвердили и в финучреждении.
"Друзья, знаем, что сейчас есть сложности в работе Приват24 и сайта банка. Уже работаем, чтобы все снова было быстро и удобно", - говорится в заявлении.
В ПриватБанке также заверили, что уже скоро все будет работать, как всегда.Фото: сбой в работе Приват24 (РБК-Украина)
Напомним, в начале июня произошел масштабный сбой в работе мобильного приложения Monobank, а также стриминговой платформы Twitch и мессенджера Viber. Сооснователь Monobank Олег Гороховский тогда сообщил, что Amazon подтвердил проблемы на стороне сервисов AWS.
Отметим, 11 мая пользователи сообщали о сбое в работе приложения Приват24. У многих клиентов сервис не открывался, из-за чего они не могли проводить финансовые операции.
Кроме того, в конце апреля проблемы возникли в работе Monobank. Тогда пользователи жаловались, что приложение не загружалось, а переводы средств и другие банковские сервисы были недоступны.