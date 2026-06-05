У роботі Приват24 стався збій
У п'ятницю, 5 червня, у роботі Приват24 та сайту ПриватБанку стався збій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву преслужби ПриватБанку.
Спершу повідомлення про збій з'явилися у соцмережах - користувачі скаржились на неможливість увійти до застосунку. Пізніше це підтвердили й у фінустанові.
"Друзі, знаємо, що зараз є складнощі в роботі Приват24 та сайту банку. Вже працюємо, щоб усе знову було швидко й зручно", - йдеться у заяві.
У ПриватБанку також запевнили, що вже скоро все буде працювати, як завжди.Фото: збій у роботі Приват24 (РБК-Україна)
Нагадаємо, на початку червня стався масштабний збій у роботі мобільного застосунку Monobank, а також стрімінгової платформи Twitch і месенджера Viber. Співзасновник Monobank Олег Гороховський тоді повідомив, що Amazon підтвердив проблеми на стороні сервісів AWS.
Зазначимо, 11 травня користувачі повідомляли про збій у роботі застосунку Приват24. У багатьох клієнтів сервіс не відкривався, через що вони не могли проводити фінансові операції.
Крім того, наприкінці квітня проблеми виникли у роботі Monobank. Тоді користувачі скаржилися, що застосунок не завантажувався, а перекази коштів та інші банківські сервіси були недоступні.