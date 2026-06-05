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У роботі Приват24 стався збій

16:54 05.06.2026 Пт
2 хв
З якими проблемами зіткнулися українці?
aimg Валерій Ульяненко
У роботі Приват24 стався збій Фото: масштабний збій у роботі Приват24 (Getty Images)
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У п'ятницю, 5 червня, у роботі Приват24 та сайту ПриватБанку стався збій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву преслужби ПриватБанку.

Спершу повідомлення про збій з'явилися у соцмережах - користувачі скаржились на неможливість увійти до застосунку. Пізніше це підтвердили й у фінустанові.

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"Друзі, знаємо, що зараз є складнощі в роботі Приват24 та сайту банку. Вже працюємо, щоб усе знову було швидко й зручно", - йдеться у заяві.

У ПриватБанку також запевнили, що вже скоро все буде працювати, як завжди.У роботі Приват24 стався збійФото: збій у роботі Приват24 (РБК-Україна)

Нагадаємо, на початку червня стався масштабний збій у роботі мобільного застосунку Monobank, а також стрімінгової платформи Twitch і месенджера Viber. Співзасновник Monobank Олег Гороховський тоді повідомив, що Amazon підтвердив проблеми на стороні сервісів AWS.

Зазначимо, 11 травня користувачі повідомляли про збій у роботі застосунку Приват24. У багатьох клієнтів сервіс не відкривався, через що вони не могли проводити фінансові операції.

Крім того, наприкінці квітня проблеми виникли у роботі Monobank. Тоді користувачі скаржилися, що застосунок не завантажувався, а перекази коштів та інші банківські сервіси були недоступні.

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