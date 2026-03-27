Работа уже идет. В Минразвития назвали условие, при котором в Украине запустят авиарейсы

О какой рабочей группе идет речь

По состоянию на сейчас известно, что в созданную министерством рабочую группу вошли представители различных структур - от руководителей аэропортов до Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Хотя детальных подробностей о том, какие вопросы будет прорабатывать эта группа, еще нет, все же известно: речь может идти не только о вероятности открытия неба после войны, но и до ее завершения.

"Рабочая группа пока что только создана. Ее задачей станет изучение и анализ различных факторов и рисков - как насчет возможности запуска аэропортов еще во время войны, так и после ее завершения", - рассказал в комментарии РБК-Украина заместитель командующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров.

В дальнейшем, по его словам, "выводы и наработки этой группы будут переданы на рассмотрение Верховному Главнокомандующему" (который уже и будет принимать финальное решение).

При каком условии могут возобновить полеты

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба в комментарии РБК-Украина сообщил, что "возобновление полетов возможно исключительно при условии обеспечения полной безопасности гражданской авиации".

"На сегодня ключевым фактором остается ситуация с безопасностью, которая не позволяет рассматривать открытие воздушного пространства как ближайшую перспективу", - констатировал он.

Чиновник объяснил, что задача рабочей группы - наработка практических решений и поэтапного плана восстановления авиасообщения, включая:

оценку состояния инфраструктуры;

требования безопасности;

координацию между всеми вовлеченными сторонами.

Ключевой фактор в вопросе возобновления полетов - ситуация с безопасностью (инфографика: РБК-Украина)

"Созданная рабочая группа имеет консультативно-совещательный характер", - отметил Кулеба.

Она, по его словам, "сосредоточена на наработке базовых подходов и рекомендаций".

"Которые могут быть использованы после стабилизации ситуации с безопасностью для поэтапного и безопасного восстановления авиасообщения", - поделился министр.

Собеседники РБК-Украина в авиационной отрасли рассказали, что технически возобновить полеты на самом деле можно за несколько недель.

При этом важный вопрос, который остается, это именно безопасность всех процессов - огромные страховые риски. Ведь нужна надежная защита воздушного пространства от военных угроз (ракет и дронов).