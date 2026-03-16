Шаг к открытию неба? В Украине создали рабочую группу по аэропортам
Украинское правительство создало рабочую группу по подготовке к восстановлению работы аэропортов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ Минразвития.
"Создать рабочую группу по подготовке к возобновлению функционирования аэропортов Украины, утвердить ее положения и состав", - сказано в указе.
Для чего создали рабочую группу
В Минразвития в комментарии журналистам уточнили, что пока воздушное пространство остается закрытым из-за ситуации с безопасностью. Однако приоритетом является сохранение инфраструктуры аэропортов, чтобы начать полеты максимально быстро, как только это станет возможным.
Чем именно займется рабочая группа:
Координация действий: орган будет работать на межведомственном уровне для создания условий безопасного возобновления полетов после открытия неба.
Практические рекомендации: специалисты наработают план поэтапного возобновления работы аэропортов.
Безопасность инфраструктуры: особое внимание будет уделяться защите авиационной инфраструктуры и безопасности гражданской авиации как во время военного положения, так и после его завершения.
Стоит заметить, что воздушное пространство Украины закрыто с начала полномасштабного вторжения россиян.
К слову, ранее генеральный директор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский заявлял о том, что "Борисполь" готов возобновить работу в течение месяца с момента открытия воздушного пространства в Украине.