Wizz Air возвращается в Украину? Авиакомпания объяснила заявление о поиске пилотов
Авиакомпания Wizz Air распространила сообщение о подготовке к возобновлению рейсов в Украину - и сразу вызвала волну вопросов. Оказалось, что речь шла совсем не о том.
Как сообщает РБК-Украина, компания предоставила ответ на запрос издания.
Что за кампания и откуда путаница
Wizz Air опубликовал объявление, в котором приглашал присоединиться к мероприятиям в четырех городах:
- Берлин - 16 апреля
- Прага - 17 апреля
- Краков - 22 апреля
- Варшава - 23 апреля
В тексте значилось, что компания "с радостью готовится к возобновлению полетов в Украине". Многие восприняли это как анонс реальных рейсов.
Что на самом деле имели в виду
Wizz Air уточнил: кампания касалась исключительно набора персонала.
"Единственной целью этой кампании было продвижение карьерных возможностей в Wizz Air для граждан Украины", - говорится в комментарии компании.
Впечатление о скором возобновлении полетов, по словам авиаперевозчика, не планировалось создавать.
"Мы стремимся стать одной из первых авиакомпаний, которые вернутся в Украину, как только это позволят обстоятельства, и предложить многочисленные возможности для путешествий как украинцам, так и иностранцам," - сказали в ответе.
В то же время сейчас, учитывая длительную войну и закрытое воздушное пространство, компания не может возобновить полеты в Украину.
Wizz Air признал, что формулировка кампании оказалась неудачной.
Напомним, недавно в Украине создали рабочую группу по аэропортам. Специалисты должны наработать план по поэтапному восстановлению аэропортов.
Также мы писали, что Wizz Air откроет 11 новых маршрутов из Польши. Популярный венгерский лоукостер возвращается в Польшу после длительного перерыва.