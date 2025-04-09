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РФ и Беларусь осенью проведут совместные учения, Сырский оценил риски

Среда 09 апреля 2025 12:42
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РФ и Беларусь осенью проведут совместные учения, Сырский оценил риски Фото: Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженных сил Украины (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Все военные учения имеют какую-то цель. Одна из них - скрытое создание группировок наступательных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского в интервью LB.ua.

Отвечая на вопрос о том, могут ли осенние учения России и Беларуси "Запад-2025" быть элементом подготовки наступления на Украину с территории Беларуси, Сырский заявил, что все учения имеют какую-то цель.

"И одна из таких целей - это скрытое создание группировок наступательных войск. То есть видимость учений - это наиболее приемлемый способ перебазировать, перебросить войска, сконцентрировать на каком-то направлении и создать группировку войск", - добавил он.

Главнокомандующий ВСУ напомнил, что именно так все и начиналось в 2022-м. Сначала была создана военная группировка, которая проводила учения. Тогда же Киев надеялся, что они закончатся, а россияне вернутся обратно в Россию. Впрочем, после продолжения учений, для Сырского "стало ясно, что все".

Оценивая угрозу осенних учений главнокомандующий ВСУ заявил, что этот фактор необходимо учитывать.

Роль Беларуси в войне против Украины

Полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля 2022 года. Тогда же часть российских войск вошла на территорию Украины со стороны Беларуси, используя ее как плацдарм для наступления на Киев и северные регионы. Оккупанты захватили ряд населенных пунктов и прорвались в пригород столицы, однако ВСУ удалось полностью выбить россиян с территории Киевской области.

Отдельно стоит добавить, что Сырский тем временем подтвердил, что Россия начала наступление на Сумскую и Харьковскую области.

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