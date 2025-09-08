Рождество Пресвятой Богородицы: какое чудо произошло с рождением Марии в Назарете

Сегодня, 8 сентября, верующие отмечают важный двунадесятый непереходящий праздник - Рождество Пресвятой Богородицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Православной Церкви Украины в Facebook.
Согласно информации ПЦУ, и точный год, и тем более точная дата рождения Пречистой Девы Марии остается для нас ныне тайной.
Уточняется в то же время, что произошло это примерно за два десятилетия до начала эры от Рождества Христова.
"Подробности о Рождестве Богородицы и Ее родителях мы узнаем из Предания: по воле Божьей Дева Мария родилась в Галилейском городе Назарете от праведных и добропорядочных родителей Иоакима и Анны", - напомнили верующим.
При этом ее рождение "стало чудесным благословением для старых бесплодных родителей, которые в преклонном возрасте зачали Дочь, пообещав посвятить Ее служению Богу".
Новорожденную дочь родители назвали именем Мария (Мариам), что с древнего еврейского языка означает:
"По Преданию, именно это имя назвал ангел Господень, который возвестил праведной Анне, что ее молитвы услышаны и что она вскоре родит "Дочь Преблагословенную, через Нее получат благословение все племена земные и будет даровано всему миру спасение", - объяснили в ПЦУ.
Верующим напомнили, что рождение Пресвятой Девы Марии было необычным, но именно этим особенно подчеркнута воля Божья и Божественное благоволение.
"Ее отец, Иоаким, происходил из царского рода Давидова. А мать, Анна, - из рода первосвященника Аарона", - сообщили в ПЦУ.
Следовательно, Пречистая Дева Мария была:
"Дева Мария - благословенная и прославленная у Бога и людей. Она - величайшая из всех земных женщин", - подчеркнули в ПЦУ.
Уточняется, что она:
"Просим у Нее терпения и укрепления наших духовных сил, прославляем Ее: "Величаем Тебя, Пресвятая Дева, и чтим святых Твоих родителей, и всеславное славим Рождество Твое", - подытожили в ПЦУ.
