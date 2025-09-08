Різдво Пресвятої Богородиці: яке чудо сталось із народженням Марії в Назареті

Сьогодні, 8 вересня, віряни відзначають важливе дванадесяте неперехідне свято - Різдво Пресвятої Богородиці.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Православної Церкви України у Facebook.
Згідно з інформацією ПЦУ, і точний рік, і тим більше точна дата народження Пречистої Діви Марії залишається для нас нині тайною.
Уточнюється водночас, що сталося це приблизно за два десятиліття до початку ери від Різдва Христового.
"Подробиці про Різдво Богородиці та Її батьків ми дізнаємося з Передання: з волі Божої Діва Марія народилася у Галілейському місті Назареті від праведних і добропорядних батьків Іоакима та Анни", - нагадали вірянам.
При цьому її народження "стало чудесним благословенням для старих неплідних батьків, які в похилому віці зачали Доньку, пообіцявши присвятити Її служінню Богові".
Новонароджену доньку батьки назвали ім'ям Марія (Маріам), що з давньої єврейської мови означає:
"За Переданням, саме це ім'я назвав ангел Господній, який звістив праведній Анні, що її молитви почуті й що вона невдовзі народить "Дочку Преблагословенну, через Неї отримають благословення всі племена земні та буде дароване всьому світу спасіння", - пояснили у ПЦУ.
Вірянам нагадали, що народження Пресвятої Діви Марії було незвичайним, але саме цим особливо підкреслена воля Божа і Божественне благовоління.
"Її батько, Іоаким, походив із царського роду Давидового. А мати, Анна, - з роду первосвященника Аарона", - повідомили у ПЦУ.
Отже, Пречиста Діва Марія була:
"Діва Марія - благословенна і прославлена у Бога і людей. Вона - найвеличніша з усіх земних жінок", - наголосили у ПЦУ.
Уточнюється, що вона:
"Просімо в Неї терпіння та зміцнення наших духовних сил, прославляймо Її: "Величаємо Тебе, Пресвятая Діво, і шануємо святих Твоїх батьків, і всеславне славимо Різдво Твоє", - підсумували у ПЦУ.
