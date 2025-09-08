Різдво Пресвятої Богородиці: яке чудо сталось із народженням Марії в Назареті

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Православної Церкви України у Facebook.

Що відомо про народження Пречистої Діви Марії

Згідно з інформацією ПЦУ, і точний рік, і тим більше точна дата народження Пречистої Діви Марії залишається для нас нині тайною.

Уточнюється водночас, що сталося це приблизно за два десятиліття до початку ери від Різдва Христового.

"Подробиці про Різдво Богородиці та Її батьків ми дізнаємося з Передання: з волі Божої Діва Марія народилася у Галілейському місті Назареті від праведних і добропорядних батьків Іоакима та Анни", - нагадали вірянам.

При цьому її народження "стало чудесним благословенням для старих неплідних батьків, які в похилому віці зачали Доньку, пообіцявши присвятити Її служінню Богові".

Чому батьки Богородиці назвали доньку саме Марія

Новонароджену доньку батьки назвали ім'ям Марія (Маріам), що з давньої єврейської мови означає:

володарка;

піднесена;

велична.

"За Переданням, саме це ім'я назвав ангел Господній, який звістив праведній Анні, що її молитви почуті й що вона невдовзі народить "Дочку Преблагословенну, через Неї отримають благословення всі племена земні та буде дароване всьому світу спасіння", - пояснили у ПЦУ.

З якого роду походила Пресвята Діва Марія

Вірянам нагадали, що народження Пресвятої Діви Марії було незвичайним, але саме цим особливо підкреслена воля Божа і Божественне благовоління.

"Її батько, Іоаким, походив із царського роду Давидового. А мати, Анна, - з роду первосвященника Аарона", - повідомили у ПЦУ.

Отже, Пречиста Діва Марія була:

по батькові - роду царського;

по матері - роду священничого.

Чого варто просити у Богородиці у молитвах

"Діва Марія - благословенна і прославлена у Бога і людей. Вона - найвеличніша з усіх земних жінок", - наголосили у ПЦУ.

Уточнюється, що вона:

не лише Матір Господа нашого Ісуса Христа;

але і Небесна Матір, Захисниця для всіх нас, вірних.

"Просімо в Неї терпіння та зміцнення наших духовних сил, прославляймо Її: "Величаємо Тебе, Пресвятая Діво, і шануємо святих Твоїх батьків, і всеславне славимо Різдво Твоє", - підсумували у ПЦУ.

