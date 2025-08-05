Решение о закупках в Нацгвардии будет принимать комиссия: Клименко раскрыл детали

В Национальной гвардии создают единую комиссию, которая будет принимать решения об оборонных закупках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
Как рассказал Клименко, сегодня он провел совещание с командованием Нацгвардии. В фокусе внимания - системы закупок, логистики и материально-технического обеспечения.
Министр заслушал доклад командующего, бригадного генерала Александра Пивненко, относительно перспективной модели оборонных закупок.
По словам Клименко, есть конкретный план со сроками, ответственными лицами и четким контролем:
"Эффективная и прозрачная система обеспечения боевых подразделений - это четкое поручение президента. И это - вопрос доверия ко всей системе", - отметил Клименко.
В то же время, по его словам, проверяются все ранее заключенные контракты. Работает аудит и внутренняя безопасность.
"Наша цель - прозрачная, эффективная, подконтрольная система снабжения, эффективный результат которой чувствуют наши боевые подразделения на передовой", - подчеркнул глава МВД.
Напомним, на днях НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной схемы при закупках беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.
По данным следствия, одна из воинских частей подписала государственный контракт на почти 10 млн гривен с компанией, которая поставила продукцию по завышенной стоимости - переплата составила около 80 тысяч долларов. После завершения поставки представители предприятия передали участникам преступной схемы их долю в виде "отката".
Среди фигурантов дела - бывший глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Его освобождение правительство одобрило срочно 2 августа. Также его взяли под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 10 млн гривен
Кроме того, в деле фигурирует действующий народный депутат от "Слуги народа" с Луганщины Алексей Кузнецов. На время расследования его членство во фракции приостановили. 4 августа ВАКС отправил Кузнецова под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 8 млн гривен.
Сегодня утром, 5 августа, директору компании, которая связана с закупками дронов и средств РЭБ, также назначили содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в более 2 млн гривен. По данным НАБУ, "откаты" в рамках контрактов могли достигать более 30%.
Также полковника Нацгвардии, которого подозревают в хищениях при закупке дронов и РЭБ, по решению суда взяли под стражу до 30 сентября.