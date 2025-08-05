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Решение о закупках в Нацгвардии будет принимать комиссия: Клименко раскрыл детали

Фото: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Татьяна Степанова

В Национальной гвардии создают единую комиссию, которая будет принимать решения об оборонных закупках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Как рассказал Клименко, сегодня он провел совещание с командованием Нацгвардии. В фокусе внимания - системы закупок, логистики и материально-технического обеспечения.

Министр заслушал доклад командующего, бригадного генерала Александра Пивненко, относительно перспективной модели оборонных закупок.

По словам Клименко, есть конкретный план со сроками, ответственными лицами и четким контролем:

  • Создается единая комиссия на уровне Главного управления НГУ, которая будет принимать решение о закупках.
  • Работает новое управление контроля за служебной (боевой) деятельностью - оно будет проверять каждый документ, поставщика, подрядчика и, главное, - каждое должностное лицо.
  • Сокращается почти 200 тыловых должностей - ресурсы должны работать на передовую, а не на лишнюю бюрократию.
  • Назначение только при наличии боевого опыта. Только после проверок. В том числе - полиграфа. Без этого - ни одной подписи.

"Эффективная и прозрачная система обеспечения боевых подразделений - это четкое поручение президента. И это - вопрос доверия ко всей системе", - отметил Клименко.

В то же время, по его словам, проверяются все ранее заключенные контракты. Работает аудит и внутренняя безопасность.

"Наша цель - прозрачная, эффективная, подконтрольная система снабжения, эффективный результат которой чувствуют наши боевые подразделения на передовой", - подчеркнул глава МВД.

 

Хищения на дронах и РЭБ

Напомним, на днях НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной схемы при закупках беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

По данным следствия, одна из воинских частей подписала государственный контракт на почти 10 млн гривен с компанией, которая поставила продукцию по завышенной стоимости - переплата составила около 80 тысяч долларов. После завершения поставки представители предприятия передали участникам преступной схемы их долю в виде "отката".

Среди фигурантов дела - бывший глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Его освобождение правительство одобрило срочно 2 августа. Также его взяли под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 10 млн гривен

Кроме того, в деле фигурирует действующий народный депутат от "Слуги народа" с Луганщины Алексей Кузнецов. На время расследования его членство во фракции приостановили. 4 августа ВАКС отправил Кузнецова под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 8 млн гривен.

Сегодня утром, 5 августа, директору компании, которая связана с закупками дронов и средств РЭБ, также назначили содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в более 2 млн гривен. По данным НАБУ, "откаты" в рамках контрактов могли достигать более 30%.

Также полковника Нацгвардии, которого подозревают в хищениях при закупке дронов и РЭБ, по решению суда взяли под стражу до 30 сентября.

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Министерство внутренних дел УкраиныНацгвардияКлименко