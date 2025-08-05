Рішення про закупівлі у Нацгвардії ухвалюватиме комісія: Клименко розкрив деталі

Розкрадання на дронах та РЕБ

Нагадаємо, днями НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної схеми під час закупівель безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби.

За даними слідства, одна з військових частин підписала державний контракт на майже 10 млн гривень із компанією, яка поставила продукцію за завищеною вартістю - переплата становила близько 80 тисяч доларів. Після завершення постачання представники підприємства передали учасникам злочинної схеми їхню частку у вигляді "відкату".

Серед фігурантів справи - колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Його звільнення уряд схвалив терміново 2 серпня. Також його взяли під варту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 10 млн гривень

Крім того, у справі фігурує чинний народний депутат від "Слуги народу" з Луганщини Олексій Кузнєцов. На час розслідування його членство у фракції призупинили. 4 серпня ВАКС відправив Кузнєцова під варту на 60 днів з можливістю внесення застави в розмірі 8 млн гривень.

Сьогодні зранку, 5 серпня, директорці компанії, яка пов'язана з закупівлями дронів та засобів РЕБ, також призначили тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у понад 2 млн гривень. За даними НАБУ, "відкати" у межах контрактів могли сягати понад 30%.

Також полковника Нацгвардії, якого підозрюють у розкраданнях при закупівлі дронів та РЕБ, за рішенням суду взяли під варту до 30 вересня.