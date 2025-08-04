Хищения на дронах и РЭБ: Гайдаю избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения для экс-главы Луганской ОГА Сергея Гайдая - арест сроком на 60 суток. Его подозревают в причастности к коррупционным схемам при закупке беспилотников и радиолокационного оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

Он также назначил залог в размере 10 млн гривен.

"Применить к подозреваемому Сергею Гайдаю меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней", - заявил судья.

Схема обогащения при закупке FPV-дронов

Недавно НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной схемы при закупках беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Одна из воинских частей подписала государственный контракт на почти 10 миллионов гривен с компанией, которая поставила продукцию по завышенной стоимости - переплата составила около 80 тысяч долларов. После завершения поставки представители предприятия передали участникам преступной схемы их долю в виде "отката".

Как выяснило РБК-Украина, среди фигурантов дела фигурирует бывший глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Его увольнение правительство одобрило срочно 2 августа. Детали - в отдельном материале РБК-Украина.

Кроме того, в деле фигурирует действующий народный депутат от "Слуги народа" из Луганщины Алексей Кузнецов. На время расследования его членство во фракции приостановили.

4 августа ВАКС отправил Кузнецова под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 8 млн гривен.