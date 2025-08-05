Хищения на дронах: директора компании, причастной к схеме чиновников, взяли под стражу
Высший антикоррупционный назначил директору компании, связанной с закупками дронов и средств, содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в более 2 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
По данным источников РБК-Украина, речь идет о директоре ООО "Акоптерс" Евгении Сидельниковой.
В случае внесения залога суд обязал ее, в частности, являться по вызову следователя, сдать загранпаспорт и не выезжать за пределы Киевской области.
Сидельникову подозревают в причастности к коррупционной схеме по поставке дронов и систем РЭБ, организованной, по версии следствия, рядом должностных лиц. По данным НАБУ, "откаты" в рамках контрактов могли достигать более 30%.
Схема обогащения при закупке дронов и РЭБ
Напомним, что ранее НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной схемы при закупках беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.
Одна из воинских частей подписала государственный контракт на почти 10 млн гривен с компанией, которая поставила продукцию по завышенной стоимости - переплата составила около 80 тысяч долларов. После завершения поставки представители предприятия передали участникам преступной схемы их долю в виде "отката".
Как выяснило РБК-Украина, среди фигурантов дела - бывший глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Его увольнение правительство одобрило срочно 2 августа. Детали - в материале РБК-Украина.
Кроме того, в деле фигурирует действующий народный депутат от "Слуги народа" из Луганщины Алексей Кузнецов. На время расследования его членство во фракции приостановили. 4 августа ВАКС отправил Кузнецова под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 8 млн гривен.