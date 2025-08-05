Хищения на дронах: директора компании, причастной к схеме чиновников, взяли под стражу

Высший антикоррупционный назначил директору компании, связанной с закупками дронов и средств, содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в более 2 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о директоре ООО "Акоптерс" Евгении Сидельниковой.

В случае внесения залога суд обязал ее, в частности, являться по вызову следователя, сдать загранпаспорт и не выезжать за пределы Киевской области.

Сидельникову подозревают в причастности к коррупционной схеме по поставке дронов и систем РЭБ, организованной, по версии следствия, рядом должностных лиц. По данным НАБУ, "откаты" в рамках контрактов могли достигать более 30%.