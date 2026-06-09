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Решение, которое повлияет на отопительный сезон: в Нафтогазе сообщили об изменениях

21:07 09.06.2026 Вт
2 мин
Как изменения повлияют на подготовку Украины к отопительному сезону?
aimg Мария Науменко
Решение, которое повлияет на отопительный сезон: в Нафтогазе сообщили об изменениях Фото: украинцы готовятся к следующему отопительному сезону (Getty Images)
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На фоне непрекращающихся российских атак на энергетическую инфраструктуру "Нафтогаз" договорился о переносе сроков погашения еврооблигаций еще на несколько лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

Группа "Нафтогаз" достигла принципиального согласия со специальным комитетом держателей еврооблигаций о продлении сроков их погашения до 2032-2033 годов. Общая сумма реструктуризированного долга составляет 1,2 млрд евро.

"Это очень важный результат для финансовой устойчивости Группы в условиях войны и постоянных атак на нефтегазовую инфраструктуру", - подчеркнул Корецкий.

Он напомнил, что только в 2025 году российские войска нанесли 229 ударов по объектам "Нафтогаза", что превышает количество атак за предыдущие три года большой войны вместе взятые.

Читайте также: РФ ударила по одному из ключевых объектов "Нафтогаза" на Харьковщине

С начала 2026 года враг атаковал объекты компании уже более 170 раз.

Из-за повреждения инфраструктуры и потери собственной добычи газа компания вынуждена компенсировать часть потребностей за счет импортных поставок, что создает дополнительную нагрузку на финансовые ресурсы.

"Несмотря на все вызовы, мы сохранили стабильность работы и продолжаем выполнять свои обязательства перед государством и потребителями", - добавил председатель правления "Нафтогаза".

В компании ожидают, что завершение реструктуризации позволит направить больше средств на восстановление поврежденной инфраструктуры, накопление запасов газа и подготовку к предстоящему отопительному сезону.

Атаки на инфраструктуру "Нафтогаза"

Россия продолжает систематически атаковать объекты нефтегазовой инфраструктуры Украины. В частности, 29 мая под ударом оказались объекты сразу в нескольких регионах, больше всего пострадали Харьковская и Сумская области.

Перед этим, 20 мая, российские войска нанесли ракетный удар по объектам нефтегазовой инфраструктуры на Черниговщине.

Накануне оккупанты также атаковали их дронами, а в ночь на 19 мая повредили критически важное оборудование газовой инфраструктуры области.

Кроме того, ранее войска РФ выпустили три баллистические ракеты по объектам "Нафтогаза" в Днепропетровской области. В результате атаки были зафиксированы значительные разрушения и повреждения инфраструктуры.

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