Главная » Бизнес » Энергетика

РФ ударила сразу по нескольким газовым объектам на Черниговщине

10:42 19.05.2026 Вт
Враг третьи сутки подряд атакует объекты "Нафтогаза"
aimg Ирина Глухова
РФ ударила сразу по нескольким газовым объектам на Черниговщине
Российские оккупанты утром 19 мая нанесли удар сразу по нескольким объектам газовой инфраструктуры в Черниговской области. Повреждено критически важное оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз" в Telegram.

Как отметили в компании, это уже третьи сутки подряд, когда российские войска атакуют объекты группы.

По данным "Нафтогаза", в результате попаданий дронов на территории производственных объектов зафиксировано разрушение критически важного оборудования.

"Персонал одного из атакованных объектов вовремя эвакуировали. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Сейчас на местах работают все профильные службы. Специалисты уточняют масштабы разрушений и оценивают последствия очередной атаки.

Атаки на "Нафтогаз"

Накануне вечером, 18 мая, российские войска нанесли удар тремя баллистическими ракетами по объектам "Нафтогаза" в Днепропетровской области. Тогда были зафиксированы значительные повреждения и разрушения.

Перед этим несколько российских дронов также атаковали объекты критической инфраструктуры "Нафтогаза" в Днепропетровской области. Среди целей был автозаправочный комплекс "Укрнафта", которой владеет государство.

В результате того удара АЗС была полностью уничтожена, а две работницы получили травмы.

Также в компании показали, как выглядит разрушенная автозаправка после российской атаки.

