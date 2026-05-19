РФ ударила сразу по нескольким газовым объектам на Черниговщине

Российские оккупанты утром 19 мая нанесли удар сразу по нескольким объектам газовой инфраструктуры в Черниговской области. Повреждено критически важное оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз" в Telegram .

Сейчас на местах работают все профильные службы. Специалисты уточняют масштабы разрушений и оценивают последствия очередной атаки.

"Персонал одного из атакованных объектов вовремя эвакуировали. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным "Нафтогаза", в результате попаданий дронов на территории производственных объектов зафиксировано разрушение критически важного оборудования.

Как отметили в компании, это уже третьи сутки подряд, когда российские войска атакуют объекты группы.

Атаки на "Нафтогаз"

Накануне вечером, 18 мая, российские войска нанесли удар тремя баллистическими ракетами по объектам "Нафтогаза" в Днепропетровской области. Тогда были зафиксированы значительные повреждения и разрушения.

Перед этим несколько российских дронов также атаковали объекты критической инфраструктуры "Нафтогаза" в Днепропетровской области. Среди целей был автозаправочный комплекс "Укрнафта", которой владеет государство.

В результате того удара АЗС была полностью уничтожена, а две работницы получили травмы.

Также в компании показали, как выглядит разрушенная автозаправка после российской атаки.