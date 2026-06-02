Война в Украине

РФ ударила по одному из ключевых объектов "Нафтогаза" на Харьковщине

11:40 02.06.2026 Вт
2 мин
Сначала враг атаковал объект дронами, а через час повторно ударил ракетами
aimg Валерий Ульяненко
РФ ударила по одному из ключевых объектов "Нафтогаза" на Харьковщине Иллюстративное фото: РФ атаковала нефтегазовый объект на Харьковщине ( facebook.com_DSNSPOLTAVA)
Россия ударила беспилотниками и ракетами по одному из ключевых объектов "Нафтогаза" в Харьковской области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

По его словам, ночью враг сначала атаковал объект беспилотниками, после чего примерно через час нанес повторный удар ракетами.

"Это сознательная тактика террора. Так россияне пытаются нанести максимальный вред не только инфраструктуре, но и людям, которые спасают, ремонтируют и восстанавливают. Именно такая тактика привела к трагическим последствиям в ночь на 5 мая, когда погибли наши коллеги и спасатели ГСЧС", - отметил Корецкий.

Он рассказал, что после трагических событий мая компания пересмотрела подходы к безопасности и усилила протоколы реагирования при ликвидации последствий атак для минимизации рисков для работников.

"Адаптируясь к таким реалиям, мы ввели более жесткие протоколы безопасности, чтобы минимизировать угрозу для наших сотрудников. Спасибо коллегам за то, что выводы были сделаны, и на этот раз обошлось без пострадавших", - заявил председатель правления "Нафтогаза".

Сейчас на месте вражеских ударов работают соответствующие службы, масштабы повреждений уточняются.

Напомним, в ночь на 2 июня российские оккупанты осуществили массированный ракетно-дроновой обстрел Украины. В результате массированного комбинированного удара погибли 13 человек, более 100 получили ранения.

Согласно данным о последствиях обстрелов Киева, Харькова и Днепра, в столице погибли четыре человека, 58 получили ранения, в Днепре - пятеро погибших и 25 пострадавших, в Харькове 10 раненых, в том числе ребенок.

