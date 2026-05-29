ua en ru
Пт, 29 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия целые сутки атаковала объекты "Нафтогаза", есть сильные разрушения

15:17 29.05.2026 Пт
1 мин
Какие регионы пострадали больше всего?
aimg Елена Чупровская
Россия целые сутки атаковала объекты "Нафтогаза", есть сильные разрушения Фото: Россия целые сутки бомбила объекты Нафтогаза - существенные разрушения в двух областях (facebook.com DSNSSUMY)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В течение суток Россия атаковала нефтегазовую инфраструктуру сразу в нескольких регионах Украины. Больше всего пострадали Харьковская и Сумская области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Группы "Нафтогаз".

Читайте также: РФ ударила сразу по нескольким газовым объектам на Черниговщине

Где продолжаются атаки

На одном из объектов в Сумской области враг нанес два удара с разницей в несколько часов.

"Имеем существенные повреждения. Возникли пожары", - говорится в сообщении.

Россия почти непрерывно бьет по нефтегазовой инфраструктуре в четырех областях:

  • Харьковская
  • Сумская
  • Полтавская
  • Днепропетровская

Ситуация во всех этих регионах остается сложной, говорят в "Нафтогазе".

Как сообщало РБК-Украина, ранее россияне более суток массированно атаковали предприятия топливно-энергетического комплекса - это уже стал привычный для врага тактический подход.

Также мы писали об ударах по объектам Нафтогаза на Черниговщине. Тогда атака продолжалась целый день.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Нафтогаз Украины Российская Федерация Война в Украине
Новости
Россия готовит новый массированный удар по Украине, - Зеленский
Россия готовит новый массированный удар по Украине, - Зеленский
Аналитика
"Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем