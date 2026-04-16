ua en ru
Чт, 16 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Рынки верят Трампу? Цены на нефть продолжают падать, - Reuters

06:33 16.04.2026 Чт
2 мин
Сколько сегодня стоит нефть на фоне кризиса на Ближнем Востоке?
aimg Константин Широкун
Фото: цены на нефть продолжают падать (Getty Images)

Мировые цены на нефть продолжают падать, поскольку надежды на соглашение между США и Ираном перевешивают опасения относительно перебоев в поставках на ключевые рынки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Reuters.

Читайте также: Апрель будет еще тяжелее: в МВФ сделали неприятный прогноз для мировой экономики

Так, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 44 цента, или 0,5%, до 94,49 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизились на 70 центов, или на 0,8%, до 90,59 доллара за баррель.

"Хотя есть надежда на деэскалацию между США и Ираном, многие инвесторы остаются скептически настроенными, учитывая, что переговоры неоднократно срывались даже после того, как, казалось бы, достигли прогресса", - сказал Тошитака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities.

По его словам, пока не будет достигнуто мирное соглашение и не будет восстановлено свободное судоходство проливом, ожидается, что цены на WTI будут продолжать колебаться между 80 и 100 долларами.

Между тем Управление энергетической информации США сообщило в среду, что запасы сырой нефти сократились на 913 тысяч баррелей до 463,8 млн баррелей за неделю, закончившуюся 10 апреля, по сравнению с ожиданиями аналитиков в опросе Reuters по росту на 154 тысяч баррелей.

Нефтяной кризис и влияние на мир

Напомним, Международное энергетическое агентство (МЭА) консультируется с правительствами Азии и Европы по высвобождению большего количества запасов нефти из-за масштабного энергетического кризиса, вызванного войной в Иране. В МЭА прогнозируют "нефтяной шок", который будет страшнее, чем в 1970-х годах.

Впрочем, 15 апреля мировые цены на нефть несколько упали на фоне надежд, что Иран возобновит переговоры с США и Израилем, чтобы прекратить конфликт, который закрыл Ормузский пролив.

В Европе тоже бьют тревогу. Например, возможная нехватка реактивного топлива из-за войны в Иране является "главным беспокойством" для Еврокомиссии и поводом для авиакомпаний усилить давление на климатическую политику ЕС.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАФТА Нафта
Новости
Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
Аналитика
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы