Рынки верят Трампу? Цены на нефть продолжают падать, - Reuters
Мировые цены на нефть продолжают падать, поскольку надежды на соглашение между США и Ираном перевешивают опасения относительно перебоев в поставках на ключевые рынки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Reuters.
Так, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 44 цента, или 0,5%, до 94,49 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизились на 70 центов, или на 0,8%, до 90,59 доллара за баррель.
"Хотя есть надежда на деэскалацию между США и Ираном, многие инвесторы остаются скептически настроенными, учитывая, что переговоры неоднократно срывались даже после того, как, казалось бы, достигли прогресса", - сказал Тошитака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities.
По его словам, пока не будет достигнуто мирное соглашение и не будет восстановлено свободное судоходство проливом, ожидается, что цены на WTI будут продолжать колебаться между 80 и 100 долларами.
Между тем Управление энергетической информации США сообщило в среду, что запасы сырой нефти сократились на 913 тысяч баррелей до 463,8 млн баррелей за неделю, закончившуюся 10 апреля, по сравнению с ожиданиями аналитиков в опросе Reuters по росту на 154 тысяч баррелей.
Нефтяной кризис и влияние на мир
Напомним, Международное энергетическое агентство (МЭА) консультируется с правительствами Азии и Европы по высвобождению большего количества запасов нефти из-за масштабного энергетического кризиса, вызванного войной в Иране. В МЭА прогнозируют "нефтяной шок", который будет страшнее, чем в 1970-х годах.
Впрочем, 15 апреля мировые цены на нефть несколько упали на фоне надежд, что Иран возобновит переговоры с США и Израилем, чтобы прекратить конфликт, который закрыл Ормузский пролив.
В Европе тоже бьют тревогу. Например, возможная нехватка реактивного топлива из-за войны в Иране является "главным беспокойством" для Еврокомиссии и поводом для авиакомпаний усилить давление на климатическую политику ЕС.