Апрель будет еще тяжелее: в МВФ сделали неприятный прогноз для мировой экономики

Март был очень тяжелым для мировой экономики из-за событий на Ближнем Востоке. Но апрель станет еще более тяжелым месяцем, поскольку существует проблема с поставками топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, которую цитирует The Guardian .

По ее словам, причина заключается в том, что нефтяные танкеры, которые вышли из Персидского залива в феврале, уже достигли места назначения. Новых танкеров нет, поскольку из-за боевых действий часть судов не загружалась, а часть заблокирована.

МВФ, добавила Георгиева, обеспокоен "физическим срывом цепей поставок". Проблема в том, что война в Иране значительно влияет на мир, поскольку сбои, вызванные боевыми действиями, не удастся преодолеть еще некоторое время после заключения мирного соглашения. К тому же, танкеры - это медленные суда.

"Чтобы добраться до Фиджи с Ближнего Востока, понадобится 40 дней", - привела она пример.

Георгиева рекомендует странам Запада принять меры для экономии энергии. Например, бесплатный общественный транспорт и поощрение работать из дома, последнее практиковалось во время эпидемии коронавируса. Также рекомендуется поощрить людей заниматься менее энергозатратными видами деятельности.