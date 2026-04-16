Ринки вірять Трампу? Ціни на нафту продовжують падати, - Reuters

Світові ціни на нафту продовжують падати, оскільки сподівання на угоду між США та Іраном переважають побоювання щодо перебоїв у поставках на ключові ринки.

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent впали на ‌44 центи, або 0,5%, до 94,49 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилися на 70 центів, або на 0,8%, до 90,59 долара за барель.

"Хоча є надія на деескалацію між США та Іраном, багато інвесторів залишаються скептично налаштованими, враховуючи, що переговори неодноразово зривалися навіть після того, як, здавалося б, досягли прогресу", - сказав Тошітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities.

За його словами, доки не буде досягнуто мирної угоди та не буде відновлено вільне судноплавство протокою, очікується, що ціни на WTI продовжуватимуть коливатися між 80 та 100 доларами.

Тим часом Управління енергетичної інформації США повідомило в середу, що запаси сирої нафти скоротилися на 913 тисяч барелів до 463,8 млн барелів за тиждень, що закінчився 10 квітня, порівняно з очікуваннями аналітиків в опитуванні Reuters щодо зростання на 154 тисяч барелів.