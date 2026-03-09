Год отсрочки за "Контракт 18-24": Зеленский подписал закон о гарантиях для молодежи

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о соцзащите военных. В частности, он устанавливает отсрочку на год от мобилизации тем, кто подписал "Контракт 18-24" и прослужил 12 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку закона 4782-IX на сайте Верховной Рады.

Военнослужащие в возрасте от 18 до 25 лет после освобождения от мобилизации остаются резервистами Вооруженных сил Украины.

В этот период такие лица могут быть призваны на военную службу исключительно с их согласия.

Отсрочка для контрактников

Напомним, ранее министр обороны Михаил Федоров заявил, что в Украине планируют закрепить на законодательном уровне обязательное право на годовую отсрочку для военнослужащих по "Контракту 18-24".

Он рассказал, что возможность получить год отсрочки после завершения службы является ключевой частью контракта с молодыми людьми.

Отметим, в Минобороны рассказали, кто имеет право на отсрочку от мобилизации и когда ее могут забрать.

Кроме того, ранее адвокат в комментарии РБК-Украина рассказала, могут ли военнообязанных, которые уже имеют официально оформленную отсрочку, отправлять на военно-врачебную комиссию.