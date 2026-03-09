Рік відстрочки за "Контракт 18-24": Зеленський підписав закон про гарантії для молоді

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо соцзахисту військових. Зокрема, він встановлює відстрочку на рік від мобілізації тим, хто підписав "Контракт 18-24" і прослужив 12 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку закону 4782-IX на сайті Верховної Ради.

Військовослужбовці віком від 18 до 25 років після звільнення від мобілізації залишаються резервістами Збройних сил України.

В цей період такі особи можуть бути призвані на військову службу виключно за їхньою згодою.

Відстрочка для контрактників

Нагадаємо, раніше міністр оборони Михайло Федоров заявив, що в Україні планують закріпити на законодавчому рівні обов’язкове право на річну відстрочку для військовослужбовців за "Контрактом 18-24".

Він розповів, що можливість отримати рік відстрочки після завершення служби є ключовою частиною контракту із молодими людьми.

