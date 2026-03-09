ua en ru
Рік відстрочки за "Контракт 18-24": Зеленський підписав закон про гарантії для молоді

17:46 09.03.2026 Пн
2 хв
Мобілізувати таких контрактників зможуть тільки за їхньою згодою
aimg Валерій Ульяненко
Рік відстрочки за "Контракт 18-24": Зеленський підписав закон про гарантії для молоді Фото: Володимир Зеленський, президент України (flickr.com)

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо соцзахисту військових. Зокрема, він встановлює відстрочку на рік від мобілізації тим, хто підписав "Контракт 18-24" і прослужив 12 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку закону 4782-IX на сайті Верховної Ради.

Читайте також: Жодних ТЦК і фокус на тилові посади. Які умови служби чекають добровольців 60+

Військовослужбовці віком від 18 до 25 років після звільнення від мобілізації залишаються резервістами Збройних сил України.

В цей період такі особи можуть бути призвані на військову службу виключно за їхньою згодою.

Відстрочка для контрактників

Нагадаємо, раніше міністр оборони Михайло Федоров заявив, що в Україні планують закріпити на законодавчому рівні обов’язкове право на річну відстрочку для військовослужбовців за "Контрактом 18-24".

Він розповів, що можливість отримати рік відстрочки після завершення служби є ключовою частиною контракту із молодими людьми.

Зазначимо, у Міноборони розповіли, хто має право на відстрочку від мобілізації і коли її можуть забрати.

Крім того, раніше адвокат в коментарі РБК-Україна розповіла, чи можуть військовозобов’язаних, які вже мають офіційно оформлену відстрочку, відправляти на військово-лікарську комісію.

До слова, українці, старші за 60 років, також зможуть піти на службу за контрактом. З такими особами він укладається строком на 1 рік, а під час дії воєнного стану його можна продовжити ще на один рік.

Про те, які є варіанти контрактів у ЗСУ в цілому та що зі строком служби під час війни - читайте в матеріалі РБК-Україна.

