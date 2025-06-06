РФ разрушила здание Херсонской ОГА, а Трамп заявил о поддержке Украины: новости за 5 июня

Россияне вторым за день ударом уничтожили здание Херсонской ОВА: фото последствий

Российские войска нанесли второй за день удар по зданию Херсонской ОВА. Оно было уничтожено.

"Россияне уничтожили здание Херсонской областной государственной администрации. Информацию о пострадавших уточняем", - написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Я с Украиной". Трамп сделал заявление о дальнейшей поддержке

Президент США Дональд Трамп хочет и дальше поддерживать Украину. Но его главной целью является прекращение кровопролития.

"Да, я с Украиной. Мы только что подписали крупную сделку по редкоземельным металлам с Украиной. И мы этого хотим. Знаете, я за прекращение убийств. Вот чего я действительно хочу", - отметил он.

В Прилуках из-за атаки дрона погибла семья начальника местной пожарной части

В Прилуках в результате атаки вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) погибла семья начальника местной пожарной части.

"Погибла его семья. Жена. Дочь - патрульная полицейская. И ее годовалый сын", - рассказал глава МВД Игорь Клименко.

Официально. Ломаченко завершил карьеру: заявление боксера

Украинский боксер Василий Ломаченко объявил о завершении спортивной карьеры.

В своем официальном заявлении он обратился ко всем украинцам, к своим болельщикам, к команде и тренерам.

Папа Римский призвал Путина к жесту ради мира с Украиной

Папа Римский Лев XIV созвонился с российским диктатором Владимиром Путиным. Понтифик призвал главу Кремля способствовать миру с Украиной.

"Папа призвал Россию сделать жест, способствующий миру, подчеркнув важность диалога для установления позитивных контактов между сторонами и поиска решений конфликта", - рассказал директор пресс-службы Святого Престола.