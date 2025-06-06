РФ зруйнувала будівлю Херсонської ОДА, а Трамп заявив про підтримку України: новини за 5 червня

Росіяни другим за день ударом знищили будівлю Херсонської ОВА: фото наслідків

Російські війська завдали другого за день удару по будівлі Херсонської ОВА. Її було знищено.

"Росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Інформацію про постраждалих уточнюємо", - написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Я з Україною". Трамп зробив заяву про подальшу підтримку

Президент США Дональд Трамп хоче й надалі підтримувати Україну. Але його головною метою є припинення кровопролиття.

"Так, я з Україною. Ми щойно підписали велику угоду щодо рідкісноземельних металів з Україною. І ми цього хочемо. Знаєте, я за припинення вбивств. Ось чого я дійсно хочу", - зазначив він.

У Прилуках через атаку дрона загинула сім'я начальника місцевої пожежної частини

У Прилуках унаслідок атаки ворожого безпілотного літального апарата (БПЛА) загинула сім'я начальника місцевої пожежної частини.

"Загинула його сім'я. Дружина. Дочка - патрульна поліцейська. І її однорічний син", - розповів глава МВС Ігор Клименко.

Офіційно. Ломаченко завершив кар'єру: заява боксера

Український боксер Василь Ломаченко оголосив про завершення спортивної кар'єри.

У своїй офіційній заяві він звернувся до всіх українців, до своїх уболівальників, до команди та тренерів.

Папа Римський закликав Путіна до жесту заради миру з Україною

Папа Римський Лев XIV зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну. Понтифік закликав главу Кремля сприяти миру з Україною.

"Папа закликав Росію зробити жест, що сприяє миру, наголосивши на важливості діалогу для встановлення позитивних контактів між сторонами і пошуку рішень конфлікту", - розповів директор прес-служби Святого Престолу.