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Папа Римский призвал Путина к жесту ради мира с Украиной

Ватикан, Четверг 05 июня 2025 15:57
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Папа Римский призвал Путина к жесту ради мира с Украиной Фото: Папа Римский Лев XIV (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Папа Римский Лев XIV созвонился с российским диктатором Владимиром Путиным. Понтифик призвал главу Кремля способствовать миру с Украиной.

Об этом заявил директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

По словам Бруни, Папа и диктатор обсудили гуманитарную ситуацию, а также необходимость оказания помощи там, где это необходимо.

"Папа призвал Россию сделать жест, способствующий миру, подчеркнув важность диалога для установления позитивных контактов между сторонами и поиска решений конфликта", - добавил директор пресс-службы Святого Престола.

При этом в ходе разговора Папа Римский и Путин также обсудили продолжающиеся усилия по обмену пленными и значение работы, которую в этом направлении проводит кардинал Маттео Мария Дзуппи, архиепископ Болоньи.

"Папа Лев упомянул патриарха Кирилла, поблагодарив его за поздравления, полученные в начале своего понтификата, и подчеркнул, что общие христианские ценности могут стать светом, помогающим искать мир, защищать жизнь и стремиться к подлинной религиозной свободе", - рассказал Бруни.

Разговор Папы и Путина

Напомним, телефонный звонок Папы Римского Льва XIV и российского диктатора Владимира Путина состоялся вчера, 4 июня.

Пресс-служба Кремля в своем сообщении указала, что глава Кремля жаловался понтифику на якобы "теракты Украины".

Также Путин заверял, что он "заинтересован в достижении мира с Украиной политико-дипломатическим путем".

При этом о призыве Папы к Путину сделать мирный жест Кремль не упомянул.

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Владимир Путин Российская Федерация Ватикан Папа Римский Лев XIV Война в Украине
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