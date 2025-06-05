В Прилуках из-за атаки дрона погибла семья начальника местной пожарной части
В Прилуках в результате атаки вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) погибла семья начальника местной пожарной части.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Министерства внутренних дел (МВД) Игоря Клименко.
По словам Клименко, во время обстрела дрон попал в дом начальника местной пожарной части.
"Погибла его семья. Жена. Дочь - патрульная полицейская. И ее годовалый сын. Спасатель этой страшной ночью вместе с пожарно-спасательной командой находился на местах ликвидации последствий ударов врага. Мои соболезнования непоправимой потере. Убийства и страдания гражданских - это стиль жестокой России, для которой человеческие жизни не имеют никакой ценности", - написал глава МВД.
Фото: в Прилуках из-за атаки дрона погибла семья начальника местной пожарной части (t.me/Klymenko_MVS)
Всего в результате обстрела Прилук погибли пять человек. Также шесть человек получили ранения.
Обстрелы Украины со стороны России
Россия систематически обстреливает территорию Украины, при этом основными целями часто становятся именно гражданские объекты - жилые дома, больницы, школы, объекты энергетики и транспорта. Враг применяет широкий арсенал средств поражения: от ракет различного типа - крылатых, баллистических и зенитных, - до дронов-камикадзе, управляемых авиабомб (КАБов) и артиллерии.
Особенно интенсивными являются ночные атаки дронами Shahed, которые запускают почти ежедневно с разных направлений. В ночь на 4 июня террористы применили 95 ударных беспилотников типа Shahed.
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